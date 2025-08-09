আবার প্রেম চরিত্রে সালমান খান

প্রেম চরিত্রটি সালমান খানের জন্য বিশেষ। তাঁর ভক্তরা সব সময়ই এই চরিত্রকে ভালোবেসেছেন—হোক সেটা ‘ম্যায়নে প্যায়ার কিয়া’, ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ বা ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’। ভক্তদের জন্য সুখবর, বড় পর্দায় আবারও প্রেম চরিত্রে ফিরতে পারেন সালমান খান। বরাবরের মতো এবারও পরিচালনায় থাকবেন সুরজ বরজাতিয়া। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ পরিচালক জানিয়েছেন, সালমানকে নিয়ে নতুন ছবির পরিকল্পনা করছেন তিনি। আর এতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন ভক্তরা। তবে কি আবারও প্রেম হয়ে পর্দায় ধরা দেবেন সালমান খান?
ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুরজ বরজাতিয়া জানান, তাঁর পরিচালনায় আবারও দেখা যাবে সালমান খানকে। তবে পরিকল্পনামতো সব ঠিক থাকলেও ছবিটি আসতে কিছুটা সময় লাগবে। সুরজ বলেন, ‘সালমান ভাইয়ের সঙ্গে ছবির গল্প নিয়ে কথা চলছে। তাঁর বয়স উপযোগী গল্পের অপেক্ষায় আছি আমরা। আশা করি এবারও তাঁর ভক্তরা পছন্দ করবেন।’
এ খবর সালমান-ভক্তদের বেশ উচ্ছ্বসিত করেছে। এক্সে একাধিক ভক্ত জানতে চেয়েছেন, তাহলে কি প্রেম চরিত্রে আবারও ফিরছেন ভাইজান?
সালমান খান ও পরিচালক সুরজ বরজাতিয়ার শেষ একসঙ্গে কাজ ছিল ‘প্রেম রতন ধন পায়ো’। এতেও প্রেম চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৫ সালে। সালমানের বিপরীতে এতে অভিনয় করেন সোনম কাপুর।
সালমান খানকে সর্বশেষ দেখা গেছে ‘সিকান্দার’ ছবিতে। ছবিটি বক্স অফিসে তেমন সাফল্য পায়নি। রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ছবিটি মুক্তি পায় চলতি বছরের মার্চে।