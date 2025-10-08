বিয়ের পর গৌরী খানকে সঙ্গে নিয়ে শাহরুখ খান প্রথম যান দার্জিলিংয়ে। ছবি: এক্স থেকে
বিয়ের পর গৌরী খানকে সঙ্গে নিয়ে শাহরুখ খান প্রথম যান দার্জিলিংয়ে। ছবি: এক্স থেকে
বলিউড

অনেক কষ্ট করে রাজি করিয়েছি ওকে, বিয়ে করতেই হবে...

বিনোদন ডেস্ক

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁর অসাধারণ অভিনয় জয় করে নিয়েছে কোটি ভক্তের হৃদয়। শাহরুখের ক্যারিয়ার–যাত্রা নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার। কিন্তু অবাক করার মতো বিষয় হলো, এমন একজন মানুষ আছেন, যাঁর উপস্থিতিতেই নাকি এই আত্মবিশ্বাসী নায়কও নার্ভাস হয়ে পড়েন? তিনি আর কেউ নন, শাহরুখের স্ত্রী গৌরী খান।

Also read:গৌরীকে পটাতে গান শুনিয়েছিলেন শাহরুখ, মুখের ওপর গৌরী বলেছিল, ‘ফালতু’

ক্যারিয়ারে সাফল্যের সব কৃতিত্ব সব সময় স্ত্রী গৌরী খানকে দিয়েছেন শাহরুখ। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গৌরী না থাকলে বলিউডে আজকের অবস্থানে পৌঁছাতে পারতেন না। জীবনটাও এমন গুছানো হতো না। তবে গৌরীর সামনে অভিনয় করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটি মনে করেন শাহরুখ। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে শাহরুখ জানিয়েছিলেন, গৌরীর সামনে অভিনয় করা তাঁর জন্য সবচেয়ে কঠিন। আজ ৮ অক্টোবর ৫৫ বছরে পা দিয়েছেন গৌরী খান। তাঁর জন্মদিনে জেনে নেওয়া যাক সেই সাক্ষাৎকারে কী বলেছিলেন শাহরুখ।

গৌরী ও শাহরুখ

তখন শাহরুখ ইতিমধ্যেই ‘ডর’, ‘করণ অর্জুন’ ও ‘বাজিগর’-এর মতো ছবির জনপ্রিয় নায়ক, যদিও ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’ তখনো মুক্তি পায়নি। এ সাক্ষাৎকারে শাহরুখ বলেছিলেন, ‘গৌরীর সামনে আমি অভিনয় করতে পারি না। কারণ, আমি এমন একজনের সামনে অভিনয় করছি, যে আমাকে খুব ভালোভাবে চেনে।’
একই সাক্ষাৎকারে শাহরুখের মুম্বাই জীবনের শুরুর দিকের অন্যতম সহযাত্রী প্রযোজক বিবেক বস্বানী বলেছিলেন, ‘শাহরুখ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু গৌরী ছাড়া নয়। তারা কখনো ঝগড়া করে না। গৌরী চিৎকার করলে শাহরুখ চুপচাপ শোনে। সে পুরোপুরি গৌরীর প্রেমে মজে আছে।’

Also read:পুরস্কার নিলেন শাহরুখ, গৌরী বললেন, ‘একটা শোকেস ডিজাইন করছি’

কিং খানের বিয়েটা হয়েছিল ১৯৯১ সালের ২৫ অক্টোবর। শাহরুখ তখনো বড় তারকা হয়ে ওঠেননি। একজন উঠতি অভিনেতা তিনি। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী গৌরীকে তো তখন কেউ চিনতই না। কিন্তু ২৫ বছর পর সবকিছু বদলে গেছে। এখন তাঁরা বলিউডের প্রথম সারির দম্পতি। তাঁদের প্রেমকাহিনিও বহুল চর্চিত বিষয়।
এই জুটির বিয়েতে নানা বাধা ছিল। সেসব প্রতিকূলতা পেরিয়ে গৌরীকে জীবনসঙ্গী করে নিয়েছেন শাহরুখ। তাঁদের বিয়েতে ঝড়ঝাপটাও ছিল, সেগুলো দুজনে মিলে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদিও একটা সময় ছিল, যখন গৌরীকে বিয়ে করার জন্য বারবার শাহরুখকে নিষেধ করেছিলেন বলিউডের শুভানুধ্যায়ীরা।

শাহরুখ, স্ত্রী গৌরী খান, মেয়ে সুহানা আর দুই ছেলে আরিয়ান এবং আব্রাম

সিনেজগতের প্রচলিত ধারণা ছিল নায়ক-নায়িকারা বিয়ে করলেই রুপালি পর্দায় তাঁদের চাহিদা পড়ে যাবে। আর তখন তো শাহরুখ মাত্র উঠতি অভিনেতা। তাই আগেভাগেই সংসারী হওয়া নিয়ে সতর্ক করেন প্রযোজকেরা। তাঁরা সতর্ক করেন, বিয়ে করলে নায়কের ক্যারিয়ারে পড়বে নেতিবাচক প্রভাব। বেশ কয়েক বছর আগে প্রীতি জিনতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এমন চমকপ্রদ কথা বলেন শাহরুখ।
যদিও কারও কথাই কানে তোলেননি অভিনেতা। বারবার গৌরীর প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা বলেছেন তিনি। শাহরুখ তখন শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলেন, ‘প্রযোজকেরা বলেছিলেন সিঙ্গেল নায়কদের অনুরাগী সংখ্যা বেশি হয়। আমি বলেছিলাম, অনেক কষ্ট করে রাজি করিয়েছি ওকে, বিয়ে করতেই হবে।’
তিনি সে সময় বলেছিলেন, ‘আসলে আমাকে দেখে গৌরীর দয়া হয়। ভাবে, মা-বাবাহারা একটা ছেলে। তাই ও বিয়েটা করেছে।’ বর্তমানে শাহরুখ-গৌরীর সংসারে তিন ছেলে-মেয়ে। সামনে ‘কিং’ সিনেমায় শাহরুখের সঙ্গে পর্দা ভাগ করতে দেখা যাবে মেয়ে সুহানা খানকেও।

আরও পড়ুন