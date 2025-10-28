কৃষক আন্দোলনের সময় বৃদ্ধাকে নিয়ে কটাক্ষ, ক্ষমা চাইলেন কঙ্গনা

চার বছর আগে কৃষক আন্দোলন চলাকালে এক বৃদ্ধা সম্পর্কে বিতর্কিত পোস্ট করেছিলেন ভারতীয় অভিনেত্রী ও বিজেপি সংসদ সদস্য কঙ্গনা রনৌত। অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে হয়েছিল মানহানির মামলা। সোমবার পাঞ্জাবের একটি আদালতে হাজির হয়ে জামিন নিয়েছেন তিনি। তাঁর করা মন্তব্যটিকে ভুল–বোঝাবুঝির ফল বলে উল্লেখ করে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।
৭৩ বছর বয়সী মহিন্দর কৌর তাঁর অভিযোগে দাবি করেন যে কঙ্গনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে তাঁকে ভুলভাবে শাহিনবাগ বিক্ষোভের বিলকিস বানু হিসেবে চিহ্নিত করে অপমান করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে কৃষকদের বিক্ষোভে অংশগ্রহণের জন্য এমন নারীদের ১০০ টাকায় ভাড়া করা যায়।
সোমবার আদালতে হাজিরার পর কঙ্গনা সাংবাদিকদের জানান, তিনি অভিযোগকারী মহিন্দর কৌরের স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। মহিন্দর কৌর এদিন উপস্থিত ছিলেন না। বিজেপি সাংসদ বলেন, ‘মহিন্দর জির পরিবারের সঙ্গে ভুল–বোঝাবুঝি হয়েছে। আমি তাঁর স্বামীকে একটি বার্তা দিয়েছিলাম যে তিনি কীভাবে ভুল–বোঝাবুঝির শিকার হয়েছিলেন। আমি স্বপ্নেও এটি কল্পনাও করতে পারিনি। পাঞ্জাব বা হিমাচল প্রদেশের প্রত্যেক মা আমার কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।’
কঙ্গনা অবশ্য নিজের ভুল সরাসরি স্বীকার করতে নারাজ। তিনি বলেন, এটি ছিল একটি ‘রিটুইট, যা একটি মিম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল’ এবং তিনি এই ভুল–বোঝাবুঝির জন্য দুঃখিত।
এই মামলায় কঙ্গনার আইনি লড়াই দীর্ঘদিনের। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাতিন্ডার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়ে সমন জারি করেছিলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে কঙ্গনা ২০২২ সালের জুলাই মাসে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট মানহানির অভিযোগ এবং নিম্ন আদালতের তলব আদেশ বাতিল করার আবেদন খারিজ করে দেন। এরপর কঙ্গনা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেও চলতি বছরের ১২ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরে তাঁর আইনজীবী স্পেশাল লিভ পিটিশন (এসএলপি) প্রত্যাহার করে নেন।
জামিন দিলেও এ ধরনের মানহানিকর কথার জন্য কঙ্গনাকে ক্ষমা করেননি আদালত। ২৪ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে।
এ ছাড়া ২০২৪ সালে কৃষক আন্দোলন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের কারণে চণ্ডীগড় বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা পরীক্ষার সময় একজন নারী কনস্টেবল কঙ্গনাকে চড় মেরেছিলেন।
তথ্য সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস