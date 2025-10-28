‘ভেবেছিলাম ৩০-এর পর বিয়ে করে সংসার করব’

নেটফ্লিক্সের ‘লাস্ট স্টোরিজ ২’-এ সুজয় ঘোষের সিনেমা দিয়ে যেন নতুন এক তামান্না ভাটিয়াকে আবিষ্কার করেছেন দর্শকেরা। গত বছর ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার ‘আজ কি রাত’ গান দিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও এক ধাপ বেড়েছে। সম্প্রতি ফিল্মফেয়ার সাময়িকীতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩৫ বছর বয়সী অভিনেত্রী কথা বলেছেন অভিনয় ক্যারিয়ারসহ নানা বিষয়ে।
বলিউডে এখন আর ৩০-এর ঘরে পা দেওয়া অভিনেত্রীদের পাশে ‘সাইড চরিত্র’ ট্যাগটা লাগিয়ে দেওয়া হয় না। বরং তাঁদের জন্যই লেখা হচ্ছে জটিল, গভীর ও আকর্ষণীয় চরিত্র। আর এ পরিবর্তনকে স্বাগত জানালেন দক্ষিণ ও হিন্দি—দুই ইন্ডাস্ট্রিতেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। তিনি বললেন, অভিনয়জীবনের শুরুতে তাঁর ছিল ১০ বছরের পরিকল্পনা।
তামান্নার ভাষায়, ‘আমি ভেবেছিলাম—এখন কাজ শুরু করব, ৩০-এর পর বিয়ে করে সংসার করব। কারণ, তখন পরের বয়সের নারীদের জন্য তেমন চরিত্র লিখতেই দেখা যেত না।’
কিন্তু সময় বদলেছে—আর সঙ্গে বদলেছে ইন্ডাস্ট্রির দৃষ্টিভঙ্গিও। তামান্নার কথায়, ‘২৭-২৮ বছরের দিকে এসে আমি সত্যিকারের নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। ঠিক তখনই ইন্ডাস্ট্রিতে শুরু হলো আমাদের বয়সের নারীদের জন্য দারুণ দারুণ চরিত্র লেখা। এখন সবার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। বয়স নিয়ে ভয়টা কেন—এটা আজও বুঝি না! বয়স যেন কোনো রোগ! অথচ বয়স বাড়া তো অসাধারণ এক ব্যাপার!’
এই সাক্ষাৎকারে তামান্না আরও বলেন, ‘মানুষ বয়সকে ভয় পায় কেন? অভিজ্ঞতা, পরিপক্বতা—সবকিছুই তো বয়স বাড়ার সঙ্গে আসে।’ সামনে তামান্নাকে দেখা যাবে ‘ও রোমি’, ‘ভ্যান—ফোর্স অব দ্য ফরেস্ট’, ‘নো এন্ট্রি ২’–সহ বেশ কয়েকটি সিনেমায়।