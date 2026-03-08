সাধারণ তারকা থেকে যেভাবে ব্র্যান্ড হয়ে উঠলেন রাশমিকা–বিজয়

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় দুই তারকা রাশমিকা মান্দানা ও বিজয় দেবারকোন্ডার সম্পর্ক এখন কেবল ব্যক্তিগত জীবনের গল্প নয়, এটি ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী সেলিব্রিটি ব্র্যান্ডে পরিণত হচ্ছে। ভক্তদের দেওয়া নতুন নাম ‘বিরোশ’ ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
সম্প্রতি উদয়পুরে জমকালো বিয়ের পর এই তারকা জুটিকে ঘিরে যে আলোচনা তৈরি হয়েছে, তা শুধু প্রেমের গল্পেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি দক্ষিণ ভারতের বিনোদনজগতে এক নতুন ধরনের ‘পাওয়ার কাপল ব্র্যান্ড’ তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছে।
বিয়ের পরই শুরু ব্র্যান্ডের যাত্রা
গত মাসে রাজস্থানের উদয়পুরে রাশমিকা ও বিজয়ের বিয়ে হয়। এরপর একের পর এক অনুষ্ঠান, জনসমক্ষে উপস্থিতি ও ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ—সব মিলিয়ে তাঁদের সম্পর্ক যেন ব্যক্তিগত পরিসর ছাড়িয়ে বড় এক সাংস্কৃতিক ঘটনার রূপ নিয়েছে। বিয়ের ঘোষণার পরপরই একটি বড় ব্রাইডাল পোশাক ব্র্যান্ড এই দম্পতিকে তাদের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ঘোষণা করে। এর আগে একই ব্র্যান্ডে দেখা গিয়েছিল বলিউড জুটি আনুশকা শর্মা ও বিরাট কোহলিকে। ফলে অনেকেই মনে করছেন, বিরোশকে একই ধরনের ‘সেলিব্রিটি কাপল ব্র্যান্ড’ হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।
দক্ষিণে বিরল এক ঘটনা
দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় জনপ্রিয় তারকা জুটি আগে থেকেও ছিল। যেমন সুরিয়া ও জ্যোতিকা, নাগা চৈতন্য ও সবিতা ধুলিপালা। তবে তাঁদের সম্পর্ক কখনোই পরিকল্পিতভাবে একটি ব্র্যান্ডে পরিণত হয়নি। রাশমিকা ও বিজয়ের ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো প্রেম, জনপ্রিয়তা এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনা একসঙ্গে মিলতে দেখা যাচ্ছে।
বলিউডে তারকা জুটিকে ঘিরে ব্র্যান্ড তৈরির বিষয়টি নতুন নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়, শাহরুখ খান ও গৌরি খান, আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর, কারিনা কাপুর খান ও সাইফ আলী খান। এসব জুটি বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের সম্পর্ককে ব্যবহার করে একধরনের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক মূল্য তৈরি করেছেন।
ব্যক্তিগত ব্র্যান্ডের শক্তি
রাশমিকা ও বিজয়—দুজনেই আলাদাভাবে শক্তিশালী ব্র্যান্ড ভ্যালু নিয়ে আসেন। রাশমিকা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাষার চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি ২০২৫ সালে নিজের পারফিউম ব্র্যান্ড চালু করেছেন। অন্যদিকে বিজয় ২০১৮ সালেই নিজের পোশাক ব্র্যান্ড শুরু করেন, যা তার ‘রাউডি’ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি। একসঙ্গে আসায় তাদের দুই ভক্তগোষ্ঠী একত্র হয়েছে, যা বিজ্ঞাপনদাতা ও ব্র্যান্ডগুলোর কাছে বড় আকর্ষণ।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘বিরোশ’
বিয়ের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘বিরোশ’ নামটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের ছবি, ভিডিও ও ভক্তদের প্রতিক্রিয়া এই সম্পর্ককে একধরনের জনসম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক মুহূর্তে পরিণত করেছে। এতে করে তাঁদের সম্পর্ক কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং ভক্তদের আবেগের অংশ হয়ে উঠছে।
ভবিষ্যতে কী হতে পারে
রাশমিকা-বিজয়ের এই জুটি ভবিষ্যতে বলিউডের জনপ্রিয় সেলিব্রিটি দম্পতিদের মতো দীর্ঘস্থায়ী ব্র্যান্ড হয়ে উঠবে কি না, তা সময়ই বলে দেবে। তবে এখনই বলা যায়, দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় তারকা দম্পতির সম্পর্ককে ঘিরে যে নতুন ধরনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেখানে ‘বিরোশ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে।
ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে