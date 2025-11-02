‘কিং’ হয়ে ফিরছেন বাদশা, শাহরুখ চমকে দিলেন প্রথম ঝলকেই

বিরতির পর ২০২৩ সালে তিন সিনেমা ‘পাঠান’, ‘জওয়ান’ ও ‘ডানকি’ দিয়ে চমকে দিয়েছিলেন শাহরুখ খান। এর পর থেকেই ভক্তদের অপেক্ষা ছিল—কবে আসবে প্রিয় তারকার নতুন ছবি? কেমন হবে সে সিনেমায় শাহরুখের লুক? অবশেষে নিজের ৬০তম জন্মদিনে নতুন সিনেমা ‘কিং’–এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন অভিনেতা। জন্মদিন উপলক্ষে আজ সকালে প্রকাশ করা হয়েছে ‘কিং’–এর টিজার। খবর পিংকভিলার
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই সিনেমায় আবার অ্যাকশন তারকা হিসেবে দেখা যাবে শাহরুখকে। ছবিতে আছেন সুহানাও; মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম পর্দায় দেখা যাবে শাহরুখকে। আজ বেলা ১১টা ৩০ মিনিটে টিজার প্রকাশের পর থেকেই ভক্তেরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
১ মিনিট ১১ সেকেন্ডের এই টিজারে শাহরুখ খানকে দেখা গেছে একেবারে নতুন লুকে। ধূসর চুলে এভাবে আগে কখনো অভিনেতাকে পাওয়া যায়নি। দৃঢ় ভঙ্গিতে পর্দায় হাজির হয়ে তিনি বলেন, ‘কত রক্ত বইছে, মনে নেই। খারাপ নাকি ভালো; দেখিনি। কেবল দেখেছি, শেষবারের মতো শ্বাস নিতে।’
টিজারে দ্রুতগতির অ্যাকশন, দৃষ্টিনন্দন ভিজ্যুয়াল আর রোমাঞ্চকর আবহসংগীতের ব্যবহার পছন্দ করেছেন ভক্তেরা। ‘পাঠান’ ও ‘ওয়ার’-এর মতো ব্লকবাস্টারের পর আবারও শাহরুখের সঙ্গে কাজ করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।
‘কিং’ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে বড় পর্দায় তাঁর মেয়ে সুহানা খানকে দেখা যাবে। সুহানা তাঁর প্রথম অভিনয় শুরু করেছিলেন ‘দ্য আর্চিজ’-এ। তবে সেটি ছিল ওটিটির জন্য, এই ছবি দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক হবে তাঁর। এ ছাড়া ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন দীপিকা পাড়ুকোন, রানি মুখার্জি, অনিল কাপুর, রাঘব জুয়াল, সৌরভ শুক্লা ও জয়দীপ আহলাওয়াত।
‘কিং’ ছবির প্রেরণা এসেছে ১৯৯৪ সালের ফরাসি ক্ল্যাসিক ‘লিয়ন: দ্য প্রফেশনাল’ থেকে। গল্পটি এক আততায়ীর, যিনি এক তরুণীকে তাঁর পরিবারের ট্র্যাজেডির পরে রক্ষা করার জন্য নিজের সর্বোচ্চ বাজি রাখেন।
শাহরুখ খান আগে এই সিনেমা নিয়ে বলেছেন, ‘সিদ্ধার্থ আনন্দ খুবই কঠোর। তিনি আমাকে বলেছেন আমরা কী করছি, সেটা আগেই বলা যাবে না। তবে আমি এটা বলতে পারি, আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি।’
‘কিং’ মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।