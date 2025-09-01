‘কুলি’, ‘নরসিমা’র মাঝখানে ‘পরম সুন্দরী’

বলিউডে দিন ফিরছে। ইদানীং সিনেমার বক্স অফিসের বাজার বেশ ভালোর দিকে। ‘নরসিমা’, ‘ওয়ার ২’, ‘কুলি’, ‘সাইয়ারা’ ছবিগুলো পরপর বেশ ভালোই আয় করেছে। এই আবহে মুক্তি পেয়েছে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত সহজ-সরল রোমান্টিক ছবি ‘পরম সুন্দরী’। তুষার জলোটা পরিচালিত ছবিটি বক্স অফিসে মোটামুটি ভালোই ব্যবসা করছে।
কেরালার ‘সুন্দরী’ আর দিল্লির ‘পরম’-এর নিখাদ প্রেম নিয়ে নির্মিত দীনেশ ভিজানের ছবি ‘পরম সুন্দরী’। ছবিটি ঘিরে দর্শকের কৌতূহল শুরু থেকেই ভালো ছিল। বিশেষ করে সিদ্ধার্থ আর জাহ্নবীর রসায়ন কতটা জমে ক্ষীর হতে পারে, তা দেখার অপেক্ষায় ছিলেন সিনেমাপ্রেমীরা। শচীন-জিগারের সুরে গানগুলো মুক্তির পর থেকে ‘পরম সুন্দরী’ ঘিরে আগ্রহ দ্বিগুণ হয়েছিল। তবে ছবিটি ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। অনেকের মতে, শাহরুখ খান আর দীপিকা পাড়ুকোনের ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, আর অর্জুন কাপুর-আলিয়া ভাটের ‘টু স্টেটস’-এর জগাখিচুরি হলো ‘পরম সুন্দরী’।
অনেকেই ভেবেছিলেন, সিদ্ধার্থ-জাহ্নবীর এই রোমান্টিক ছবি বলিউডে নতুন কোনো প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে আসছে। কিন্তু চেনা ছকে, চেনা প্রেমকাহিনি দেখে অনেকেই হতাশ হয়েছেন। তবে বক্স অফিস অন্য কথা বলছে। গত ২৯ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে ‘পরম সুন্দরী’। সপ্তাহান্তে দর্শকের ভালোবাসা পেয়েছে ছবিটি। ৭ দশমিক ২৫ কোটি রুপি দিয়ে বক্স অফিসের খাতা খুলেছিল এই ছবি। মুক্তির দ্বিতীয় দিন; অর্থাৎ শনিবার এই আয়ের অঙ্ক বেড়ে গিয়ে হয় ৯ দশমিক ২৫ কোটি রুপি।
রোববার ‘পরম সুন্দরী’র ব্যবসা আরও বেড়ে গেছে। এদিন ছবিটির কালেকশন ১০ দশমিক ৪৫ কোটি রুপি। এখন পর্যন্ত এই ছবির আয় ২৬ দশমিক ৯৫ কোটি রুপি। সিদ্ধার্থ-জাহ্নবী ছাড়া ছবির অন্যান্য মূল চরিত্রে আছেন সঞ্জয় কাপুর, মনজোত সিং, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
গত ১৪ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল রজনীকান্তের অ্যাকশন ড্রামাধর্মী ছবি ‘কুলি’। এই ছবির মোট আয় ২৭৯ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে।
গত রোববার ৩ কোটি রুপি মতো ব্যবসা করেছে ‘কুলি’। বক্স অফিসের দৌড়ে রজনীকান্তের ছবির চেয়ে পিছিয়ে আছে ‘ওয়ার ২’। ‘কুলি’র সঙ্গে একই দিনে মুক্তি পেয়েছিল হৃতিক রোশন এবং জুনিয়র এনটিআর অভিনীত এই স্পাই ইউনিভার্সের ছবিটি। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবির মোট আয় ২৩৪ দশমিক ৫৫ কোটি রুপি। অ্যানিমেটেড ছবি ‘মহাবতার নরসিমা’ মুক্তির ৩৮ দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এর হুংকার এখনো থামেনি। পৌরাণিক চরিত্র ভক্ত প্রহ্লাদের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবিটি গত রোববার আয় করেছে ৩ দশমিক ২ কোটি রুপি। ‘মহাবতার নরসিমা’ ছবির সাকল্যে আয় ২৪৪ দশমিক ৩ কোটি রুপি।