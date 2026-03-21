ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া নায়িকা কে

বলিউড হোক বা দক্ষিণি—সিনেমাপ্রতি কে কত পারিশ্রমিক পান, সেটা সাধারণত বেশ গোপনই রাখা হয়। তবে মাঝেমধ্যে কিছু প্রতিবেদন কিংবা বিশ্বস্ত সূত্র সেই পর্দা সরিয়ে দেয়, আর তখনই সামনে আসে তারকাদের চোখধাঁধানো পারিশ্রমিকের অঙ্ক। এত দিন ভারতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী ছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। পারিশ্রমিকের দৌড়ে দীপিকার চেয়ে খুব একটা পিছিয়ে নেই আলিয়া ভাটও। তবে সাম্প্রতিক এক চুক্তিতে বদলে গেছে ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীর নাম। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, যিনি প্রায় ছয় বছর পর ভারতীয় সিনেমায় ফিরছেন। তিনি একটি ছবির জন্য ৩০ কোটি রুপি নিয়েছেন। এটিই এখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অভিনেত্রীর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক।
এস এস রাজামৌলির পরবর্তী ছবি ‘বারানসি’তে মহেশ বাবুর বিপরীতে অভিনয় করছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। একদিকে এটি তাঁর বলিউডে প্রত্যাবর্তনের ছবি, অন্যদিকে দক্ষিণি ছবিতেও তিনি ফিরছেন দুই দশকের বেশি সময় পর। বলিউড হাঙ্গামার খবর অনুযায়ী, এই ছবির জন্য প্রিয়াঙ্কা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ৩০ কোটি রুপিতে।
সিনেমার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ‘এ কারণেই এত দেরিতে প্রিয়াঙ্কার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি নিজের পারিশ্রমিকের বিষয়ে একচুলও ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। আর কেনই-বা ছাড় দেবেন? শুধু পুরুষ তারকারাই কেন বড় অঙ্ক পাবেন?’
অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর সিরিজ ‘সিটাডেল’-এর জন্য প্রিয়াঙ্কা নিয়েছিলেন প্রায় ৪১ কোটি রুপি। যদিও সেটি ছিল ছয় ঘণ্টার কনটেন্ট, তাই সেই পারিশ্রমিককে স্বাভাবিকই বলছেন অনেকে। তবে রাজামৌলি–মহেশ বাবুর ছবির জন্য তাঁর নেওয়া ৩০ কোটি রুপি এখন পর্যন্ত কোনো ভারতীয় অভিনেত্রীর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক।রাজামৌলির এই ছবিতে সই করার আগপর্যন্ত দীপিকা পাড়ুকোন ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী। ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছবির জন্য তিনি নিয়েছেন ২০ কোটি রুপি। আলিয়া ভাট ছবিপ্রতি ১৫ কোটি আর কারিনা কাপুর খান, ক্যাটরিনা কাইফ, কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, সামান্থা রুথ প্রভুদের পারিশ্রমিক ১০ কোটি রুপির আশপাশে।
তাঁদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।২০১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর পর থেকে খুব একটা ভারতীয় ছবিতে দেখা যায়নি প্রিয়াঙ্কাকে। ‘জয় গঙ্গাজল’–এর পর তিনি অভিনয় করেছেন কেবল একটি হিন্দি ছবিতে—‘দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক’, যেটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৯ সালে। তাঁর বহুল আলোচিত নারীকেন্দ্রিক ছবি ‘জি লে জারা’ (আলিয়া ও ক্যাটরিনাকে সঙ্গে নিয়ে) অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে। ফলে গত ছয় বছরে তাঁকে ভারতের কোনো প্রেক্ষাগৃহে কিংবা ওটিটিতেও দেখা যায়নি। প্রিয়াঙ্কা অভিনীত রাজামৌলির ‘বারানসি’ মুক্তি পাবে ২০২৭ সালে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে