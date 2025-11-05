আবার দীপিকা, শাহরুখ বললেন...

শাহরুখ খান আর দীপিকা পাড়ুকোনের রসায়ন কারও অজানা নায়। শাহরুখ খানের বিপরীতে ‘ওম শান্তি ওম’ সিনেমা দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন দীপিকা। পরে এই জুটিকে দেখা গেছে ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’, ‘পাঠান’ সিনেমায়। এমনকি শাহরুখ অভিনীত ‘জওয়ান’-এ অতিথি চরিত্রেও দেখা যায় দীপিকাকে। সুযোগ পেলেই শাহরুখ ও দীপিকা একে অন্যকে প্রশংসায় ভাসান। শাহরুখের নতুন সিনেমা ‘কিং’–এও দেখা যাবে দীপিকাকে।
২ নভেম্বর শাহরুখের ৬০তম জন্মদিনে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালক ‘কিং’ সিনেমার টিজার মুক্তি দেওয়া হয়। টিজারে অবশ্য দীপিকাকে দেখা যায়নি। কিন্তু এদিন ভক্তদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে শাহরুখ ছবিতে দীপিকার উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে ছবিতে দীপিকা আছে...রোমান্স তো অবশ্যই হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সিদ্ধার্থ আনন্দ খুবই গোছানো পরিচালক। “পাঠান” করতে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আসলে অ্যাকশন হিরো হিসেবে কীভাবে আচরণ করতে হয়, তা ও-ই আমাকে বুঝিয়েছে। আমি আগে “বাজিগর” বা “করণ অর্জুন” করেছি, কিন্তু ওর নির্দেশনায় অ্যাকশন ঘরানাটাকে একদম নতুনভাবে ধরতে পারলাম। “জওয়ান”-এও সেই শেখার অনেক প্রভাব আছে।’ ‘কিং’ হবে শাহরুখ ও দীপিকার ষষ্ঠ ছবি একসঙ্গে।
নতুন ধাঁচের নায়ক
শাহরুখ বলেন, ‘সিদ্ধার্থের সঙ্গে এই কয়েক বছরে বন্ধুত্বও তৈরি হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে আমি কীভাবে এক নতুন ধরনের “ম্যাচো হিরো” তৈরি করতে চাই। ও খুবই নান্দনিক পরিচালক—ফিল্মকে ও সত্যিই সুন্দর করে তোলে।’
১ মিনিট ১১ সেকেন্ডের এই টিজারে শাহরুখ খানকে দেখা গেছে একেবারে নতুন লুকে। ধূসর চুলে এভাবে আগে কখনো অভিনেতাকে পাওয়া যায়নি। দৃঢ় ভঙ্গিতে পর্দায় হাজির হয়ে তিনি বলেন, ‘কত রক্ত বইছে, মনে নেই। খারাপ নাকি ভালো; দেখিনি। কেবল দেখেছি, শেষবারের মতো শ্বাস নিতে।’
‘কিং’ ছবিতে শাহরুখের সঙ্গে বড় পর্দায় তাঁর মেয়ে সুহানা খানকে দেখা যাবে। সুহানা তাঁর প্রথম অভিনয় শুরু করেছিলেন ‘দ্য আর্চিজ’-এ। তবে সেটি ছিল ওটিটির জন্য, এই ছবি দিয়েই বড় পর্দায় অভিষেক হবে তাঁর। এ ছাড়া ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকছেন রানি মুখার্জি, অনিল কাপুর, রাঘব জুয়াল, সৌরভ শুক্লা ও জয়দীপ আহলাওয়াত।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে