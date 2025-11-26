গায়ক পলাশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ চ্যাট, মুখ খুললেন সেই তরুণী

ভারতীয় গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ চ্যাট ফাঁস করে বিতর্কের জন্ম দেন মেরি ডি’কস্তা নামের এক নারী। তিনি পেশায় নৃত্যপরিচালক।
২৩ নভেম্বর ভারতীয় ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে পলাশের বিয়ের কথা ছিল। বাগদান থেকে গায়েহলুদও সেরেছেন তাঁরা। তবে স্মৃতির বাবার অসুস্থতার কারণে শেষ মুহূর্তে বিয়েটা হয়নি।
তবে গুঞ্জন রয়েছে, সেই নারীর সঙ্গে পলাশের সম্পর্কের বিষয়টি জেনে বিয়েটা স্থগিত করেছেন স্মৃতি মান্ধানা।
বিষয়টি নিয়ে চর্চার মধ্যেই ইনস্টাগ্রামে পলাশের সঙ্গে চ্যাট প্রকাশ করেন মেরি ডি’কস্তা। পলাশের সঙ্গে মেরির সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়াতে থাকে।
চ্যাটের স্ক্রিনশটে দেখা গেছে, মেরি ডি’কস্তাকে একটি হোটেলে একসঙ্গে সাঁতার কাটার জন্য ডেকেছেন পলাশ। পাশাপাশি স্মৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা আর আগের মতো নেই, এমনও বলতে দেখা গেছে পলাশকে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এসব স্ক্রিনশটের সত্যতা যাচাই করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি স্মৃতি বা পলাশ কেউই।
এর মধ্যে স্মৃতির সাংলির বাসা ছেড়ে মুম্বাইয়ে ফিরেছেন পলাশ। বাগদানের ছবি ইনস্টাগ্রাম থেকে মুছে ফেলেছেন স্মৃতি। পলাশকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেছেন স্মৃতির ভাই।
শেষ পর্যন্ত স্মৃতির সঙ্গে পলাশের বিয়েটা হবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর পেছনে ঘুরেফিরে মেরি ডি’কস্তার নামটাই সামনে আসছে।
মুখ খুললেন মেরি
পলাশের সঙ্গে চ্যাট প্রকাশ করে রাতারাতি পরিচিতি পেয়েছেন মেরি ডি’কস্তা। সংবাদের শিরোনামে এসেছেন তিনি।
কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, স্মৃতি ও পলাশের বিয়ের সংগীত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিচালনার দায়িত্বেও নাকি মেরিই ছিলেন। বাগদানের চার দিন আগে মেরির সঙ্গে পলাশকে চুম্বন করতে দেখা গিয়েছিল।
পাশাপাশি পলাশের সঙ্গে মেরির সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা তুঙ্গে। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন মেরি, তিনি বলছেন ভিন্ন কথা। এক ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে মেরি লিখেছেন, ‘বিষয়টি মনে রাখবেন, আমি কখনোই তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি।’
বলিউড শাদিস ডটকম অবলম্বনে