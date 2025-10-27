রাশমিকা–আয়ুষ্মানের ‘থামা’ ছয় দিনে কত আয় করল

ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবি ‘থামা’। দেওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। আদিত্য সরপোতদার পরিচালিত ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। ‘থামা’ ছবির রোমান্টিক জুটি আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা। মুক্তির পর প্রথম ছয় দিনে ভালোই ব্যবসা করেছে সিনেমাটি।
মুক্তির পর সাড়া ফেলেছে ‘থামা’। আয়ুষ্মান ও রাশমিকা ছাড়াও ছবিটিতে আছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীও। ভ্যাম্পায়ারের গল্পকে ঘিরে তৈরি এই ছবিতে রয়েছে হাসি, রোমান্স আর আবেগের মিশ্রণ।
ছবিটি মুক্তির পর ছয় দিনেই ব্যবসা করেছে ৯১ কোটি ৭০ লাখ রুপি (ভারতীয় বক্স অফিসে)। গতকাল রোববার প্রথম সপ্তাহান্তের শেষ দিনে আয় করেছে ১৩ কোটি রুপি।
দারুণ শুরু, সপ্তাহান্তে নতুন গতি
দেওয়ালিতে মুক্তির প্রথম দিনেই ২৪ কোটি রুপি আয় করেছিল ‘থামা’। সপ্তাহের মাঝামাঝি আয় কিছুটা কমলেও সপ্তাহান্তে আবারও দর্শক টানছে হলে। শুধু হিন্দি অঞ্চলে রোববার দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৩ শতাংশের বেশি।
পঞ্চম দিনে ছবিটি আয় করেছিল ১৩ কোটি ১০ লাখ রুপি—যা আগের দিনের তুলনায় ৩১ শতাংশ বেশি। বক্স অফিস বিশ্লেষকেরা বলছেন, দর্শকদের আগ্রহ ক্রমেই বাড়ছে, ফলে হলগুলোতে ছবিটি এখনো বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।
‘ভেড়িয়া’কে ছাড়িয়ে আরও একাধিক রেকর্ড
গত শনিবারই ‘থামা’ ছাড়িয়ে যায় বরুণ ধাওয়ান অভিনীত ম্যাডক ফিল্মের ‘ভেড়িয়া’র আয়। ছবিটি যেখানে মোট আয় করেছিল ৬৮ কোটি ৯৯ লাখ রুপি, সেখানে ছয় দিনেই ‘থামা’ সেটা পরিয়ে গেছে। এর আগে ছবিটি ছাড়িয়ে যায় বরুণ ধাওয়ান–জাহ্নবী কাপুরের ‘সানি সংস্কারী কি তুলসি কুমারী’–র সংগ্রহকেও।
আয়ুষ্মানের সাফল্য
‘থামা’ এখনো আয়ুষ্মানের আগের ছবির তুলনায় ভালো পারফরম্যান্স করছে। মুক্তির প্রথম দিনে ছবিটি অতিক্রম করেছে আয়ুষ্মানের ‘অ্যান অ্যাকশন হিরো’র (১১ দশমিক ৩ কোটি রুপি) মোট আয়। ‘থামা’ এই নায়কের ২০২৩ সালের হিট ‘ড্রিম গার্ল ২’ প্রথম সপ্তাহের আয় (৬৭ কোটি রুপি) ছাড়িয়ে গেছে।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম