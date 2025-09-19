আমিশা প্যাটেল। এএনআই
আমিশা প্যাটেল। এএনআই
বলিউড

‘আমার থেকে অর্ধেক বয়সের ছেলেরা এখনো প্রেমের প্রস্তাব দেয়’

বিনোদন ডেস্ক

‘কাঁহো না… পেয়ার হ্যায়’—প্রথম সিনেমা দিয়েই ঝড় তুলেছিলেন বক্স অফিসে, ২০০০ সালে মুক্তি পাওয়া সিনেমাটি দিয়ে ঝড় তুলেছিলেন হাজারো তরুণের হৃদয়ে। এরপর নয় নয় করে ২৫ বছর পার হয়েছে, আমিশা প্যাটেল পা দিয়েছেন ৫০-এ। তাঁর অভিনয় ক্যারিয়ার সেভাবে গতি পায়নি, ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও রয়েছে নানা বিতর্ক। ৫০ পেরিয়েও আমিশা এখনো ‘একা’। কেন বিয়ে করেননি সে প্রশ্ন বহুবার শুনতে হয়। সম্প্রতি রণবীর এলাহাবাদিয়ার পডকাস্টে হাজির হয়ে বিয়ে নিয়ে কথা বলেন অভিনেত্রী।

আমিশা জানিয়েছেন যে তিনি বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তাঁকে অভিনয় ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল, যা তিনি করতে রাজি ছিলেন না। তিনি আরও যোগ করেন—তিনি এখনো বিয়ের প্রস্তাব পান, এমনকি তাঁর বয়সের অর্ধেকের কম বয়সী পুরুষদের কাছ থেকে।

আমিশা প্যাটেল। আইএমডিবি

আমিশা বলেন, ‘যারা আপনাকে ভালোবাসে, তাঁরা তো আপনার ক্যারিয়ার এগিয়ে যাক এটাই চাইবেন, তাই না? আমি আমার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক কিছু হারিয়েছি, প্রেমের জন্যও অনেক কিছু হারিয়েছি। আমার একটি সিরিয়াস প্রেম ছিল, সেটি অভিনয় শুরুর আগে। তিনি দক্ষিণ মুম্বাইয়ের একটি খুব বড় শিল্প পরিবারের ছেলে। সবকিছু ঠিক ছিল, কিন্তু যখন আমি সিনেমায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখন আমার পার্টনার চাননি তাঁর ভালোবাসার মানুষ এভাবে জনসমক্ষে আসুক। আমি সিনেমার জন্য ভালোবাসা ছাড়লাম।’

Also read:অন্তরঙ্গ ছবি প্রকাশ্যে, আমিশা কি প্রেম করছেন?

আমিশা জানান, এখনো তিনি বিয়ের ধারণায় আগ্রহী। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি বিয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যতক্ষণ না আমি উপযুক্ত কাউকে পাই। ওই যে বলে না ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। আমি এখনো অনেক ধনী পরিবারের কাছ থেকে নানা ধরনের প্রস্তাব পাই। আমার বয়সের অর্ধেক বয়সী মানুষ আমাকে ডেটে নিয়ে যেতে চান।’
আমিশা পাঁচ বছর বিরতির পর ২০২৩ সালে সানি দেওল ও উৎকর্ষ শর্মার সঙ্গে ‘গদার ২’ ছবি দিয়ে বড় পর্দায় ফিরে এসেছেন। এই ছবি বিশ্বব্যাপী ৬৮৬ কোটি রুপি আয় করে।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

আমিশা প্যাটেল। অভিনেত্রর ইনস্টাগ্রাম থেকে
আরও পড়ুন