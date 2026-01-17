শাহরুখই কি আবার ডন হচ্ছেন? দিয়েছেন শর্ত

ভারতের জনপ্রিয় ‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজির পরবর্তী সিনেমায় রণবীর সিংয়ের অভিনয়ের কথা ছিল। সেভাবেই সব প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে ‘ডন থ্রি’ থেকে সরে দাঁড়ান রণবীর। এর পর থেকেই দর্শকমহলে কৌতূহল, এই আইকনিক চরিত্রে তাহলে কাকে দেখা যাবে? ছবিটি ঘিরে চলা জল্পনার মধ্যেই এবার শোনা যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নিজের চরিত্রেই ফিরতে পারেন শাহরুখ খান। তবে এর জন্য নাকি তিনি কিছু শর্ত দিয়েছেন। চলুন জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত।
‘ডন’ হিসেবে ফিরতে পারেন শাহরুখ খান
টেলিচক্করের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ‘ডন থ্রি’–তে ফিরতে রাজি হয়েছেন শাহরুখ খান, তবে দিয়েছেন একটি বিশেষ শর্ত। তাঁর শর্ত, ‘জওয়ান’-এর পরিচালক অ্যাটলি কুমারকে ছবির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবির পরিসর ও দর্শকের আগ্রহ আরও বাড়াতে দক্ষিণি এই নির্মাতাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন শাহরুখ। যদিও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয়নি। এখন দেখার বিষয়, শাহরুখের এই শর্তে ‘ডন’ সিরিজের পরিচালক ফারহান আখতার কী প্রতিক্রিয়া জানান।
‘ডন’ ফ্র্যাঞ্চাইজি
১৯৭৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ডন’ ছবিতে প্রথম এই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন। এরপর ২০০৬ সালে ‘ডন: দ্য চেজ বিগিনস এগেইন’ এবং ২০১১ সালে ‘ডন ২: দ্য কিং ইজ ব্যাক’-এ একই চরিত্রে অভিনয় করেন শাহরুখ খান। দুই ছবিরই পরিচালক ছিলেন ফারহান আখতার।
গত বছর নির্মাতারা ‘ডন থ্রি’র ঘোষণা দেন। শাহরুখের স্থলাভিষিক্ত করেন রণবীর সিংকে। তবে সম্প্রতি তিনি ছবিটি থেকে সরে দাঁড়ান। পিংকভিলা জানায়, রণবীর সিং সঞ্জয় লীলা বানসালি, লোকেশ কঙ্গরাজ ও অ্যাটলির মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। পাশাপাশি ‘ধুরন্ধর’ ইতিমধ্যেই গ্যাংস্টার ঘরানায় অবস্থান তৈরি করায় টানা গ্যাংস্টার চরিত্রে অভিনয় করতে চাননি তিনি।
‘ডন থ্রি’র বর্তমান অবস্থা
রণবীরের মতোই কিয়ারা আদভানিও সরে দাঁড়িয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, ছবিতে তাঁর জায়গায় কৃতি শ্যাননকে নেওয়া হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নেই। অন্যদিকে খলনায়ক চরিত্রে বিক্রান্ত ম্যাসি ও বিজয় দেবরাকোন্ডাকে প্রস্তাব দেওয়া হলেও দুজনই তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিবর্তনের কারণে ছবিটি বর্তমানে অনিশ্চয়তার মধ্যেই রয়েছে।
টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে