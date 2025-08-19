চুম্বনের দৃশ্যে কাট বলার পরও থামেননি অভিনেতা, কান্নায় ভেঙে পড়েন নায়িকা

বিনোদন খান্নার ক্যারিয়ারে বিতর্কের অভাব নেই। বিশেষ করে পর্দায় অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ে বেশ কয়েকবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি, যা নিয়ে সেই সময়ে তৈরি হয়েছে নানা বিতর্ক। যেমন ‘দয়াবান’ সিনেমায় মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্যে তাঁর বাড়াবাড়ি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তবে কেবল ‘দয়াবান’ই নয়, আরও একটি সিনেমায় বিনোদন খান্নার নিয়ন্ত্রণ হারানো নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সেটা হলো, মহেশ ভাটের অসমাপ্ত ছবি ‘প্রেম ধর্ম’। যেখানে বিনোদ খান্নার বিপরীতে অভিনয় করেন ডিম্পল কাপাডিয়া।
দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিরতির পর ‘প্রেম ধর্ম’-এর মাধ্যমে মূলধারার ছবিতে ফিরছিলেন বিনোদ খান্না।
ডিম্পল কাপাডিয়া তখনো ১৯৮৩ সালে সুপারস্টার রাজেশ খান্নার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর নিজেকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াইয়ে ছিলেন। ছবির একটি দৃশ্যে দেখানোর কথা ছিল, বিনোদ ডিম্পলকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করবেন, তারপর ঘুমিয়ে পড়বেন।
শুটিংয়ের দিন ক্লান্তি ও ব্যস্ততার কারণে বিনোদ খান্না সেটে পৌঁছান দেরিতে, বেশ অবসন্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে। ম্লান আলোয় তৈরি করা হয়েছিল রোমান্টিক আবহ। মহেশ শট শুরু করার নির্দেশ দিলেন। বিনোদ চিত্রনাট্য অনুযায়ী ডিম্পলকে চুম্বন ও জড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু পরিচালকের মনে হলো, দৃশ্যে আরও আবেগ চাই। তিনি বললেন, ‘আরেকটা টেক নেওয়া যাক।’
দ্বিতীয়বার শট শুরু হতেই বিনোদ আবার চুম্বন শুরু করলেন। কিন্তু ‘কাট’ বলার পরও থামলেন না। পরিচালক থামতে বললেও তিনি ডিম্পলকে আঁকড়ে ধরে চুম্বন চালিয়ে যান, যেন নির্দেশ তাঁর কানে পৌঁছায়নি।
ঘটনায় আতঙ্কিত ডিম্পল চিৎকার করে সাহায্য চান। এক সূত্র জানায়, ‘তিনি এতটাই ভয় পেয়েছিলেন যে সরাসরি মেকআপ রুমে ছুটে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেঁদেছেন।’ পরে মহেশ ভাট ও বিনোদ খান্না দুজনেই ক্ষমা চান।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম