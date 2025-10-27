‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি
‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি
৮০০ কোটি আয় করা সিনেমাটি দেখা যাবে ঘরে বসেই

ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ বক্স অফিসে এখনো ঝড় তুলছে। মুক্তির তিন সপ্তাহের মাথায় গিয়ে ছবির আয় দাঁড়িয়েছে ৮০০ কোটি রুপির ঘরে। সিনেমাটি এবার দেখা যাবে ঘরে বসেই। কারণ, ওটিটিতে মুক্তি পাচ্ছে আলোচিত কন্নড় সিনেমাটি। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
৩১ অক্টোবর থেকে প্রাইম ভিডিওতে দেখা যাবে ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’। প্ল্যাটফর্মটির পক্ষ থেকে আজ সোমবার এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।

কন্নড় ভাষার পাশাপাশি তামিল, তেলুগু ও মালয়ালম ভাষায়ও দেখা যাবে সিনেমাটি। তবে হিন্দি সংস্করণ কবে আসবে, সেটা এখনো জানানো হয়নি। ছবিটি এখনো বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করছে, তাই এত দ্রুত ওটিটিতে কেন, তা নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন অনেকেই।

‘কানতারা চ্যাপটার ১’ সিনেমার দৃশ্য

‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া আর ঋষভ শেঠি যেন সেই প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সিনেমার সাফল্যের পর এক বিবৃতিতে ঋষভ বলেন, ‘মানুষ, প্রকৃতি ও বিশ্বাস—এই তিনের পবিত্র বন্ধনকে উদ্‌যাপন করে “কানতারা”। এই প্রিকুয়েলে আমি ফিরেছি সেই উৎসে, যে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এই জগৎকে জন্ম দিয়েছিল।’

২০২৫ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা এখন ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’। ছবিটি মাত্র ২৫ দিনে বিশ্বব্যাপী আয় করেছে ৮১৩ কোটি রুপি, এর আগে ৮০৭ কোটি রুপি আয় নিয়ে চলতি বছরের সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমা ছিল ‘ছাবা’।

‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি। আইএমডিবি

সিনেমাটির ওটিটিতে মুক্তি নিয়ে ঋষভ বলেন, ‘প্রাইম ভিডিওর সৌজন্যে এই গল্প এবার সীমান্ত পেরিয়ে যাবে। দর্শকরা দেখতে পাবেন “কানতারা”র রহস্য আর আধ্যাত্মিকতাকে তার সবচেয়ে শুদ্ধ রূপে।’

