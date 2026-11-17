একসময় তাঁকে দেখে অনেকেই মাধুরী দীক্ষিত ভেবে ভুল করতেন। চেহারার মিলের কারণে রাতারাতি আলোচনায় এসেছিলেন অভিনেত্রী ফারহিন প্রভাকর। অভিনয় করেছেন কমল হাসান ও অক্ষয় কুমারের মতো তারকার সঙ্গে। এমনকি শাহরুখ খানের ক্যারিয়ারের অন্যতম আলোচিত ছবি ‘বাজিগর’–এ অভিনয়ের প্রস্তাবও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ফারহিন। এরপর মাত্র পাঁচ বছরের অভিনয়জীবন শেষে এক ক্রিকেটারকে বিয়ে করে সিনেমা থেকে সরে যান তিনি।
১৯৯২ সালে দীপক বালরাজ ভিজ পরিচালিত ‘জান তেরে নাম’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হয় ফারহিনের। ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন রণিত রায়। প্রথম ছবিতেই দর্শকের নজর কাড়েন দুজন। তবে ফারহিনকে নিয়ে আলোচনার বড় কারণ ছিল মাধুরী দীক্ষিতের সঙ্গে তাঁর চেহারার অদ্ভুত মিল। সে সময় অনেকেই তাঁকে মাধুরীর মতো দেখতে নতুন নায়িকা হিসেবে চিনতেন।
শুধু হিন্দি ছবিতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি ফারহিন। একই বছর কন্নড় ছবি ‘হাল্লি মেশত্রু’তে রবিচন্দ্রনের বিপরীতে অভিনয় করেন। দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে তাঁকে ‘বিন্দিয়া’ নামেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
‘বাজিগর’–এর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন
ফারহিনের অভিনয়জীবনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায়গুলোর একটি শাহরুখ খানের ‘বাজিগর’ ছবির প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া। ১৯৯৩ সালে মুক্তি পাওয়া আব্বাস–মাস্তান পরিচালিত ছবিটি শাহরুখের ক্যারিয়ারে বড় বাঁক তৈরি করে। কাজল ও শিল্পা শেঠি অভিনীত ছবিটি বক্স অফিসে সাফল্য পাওয়ার পাশাপাশি শাহরুখকে নেতিবাচক চরিত্রে নতুনভাবে পরিচিত করায়।
ফারহিনকে ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তিনি কেন প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তাই ‘বাজিগর’ ফিরিয়ে দেওয়াকে তাঁর জীবনের বড় সিদ্ধান্ত বলা গেলেও সেই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন।
কমল হাসান, অক্ষয় কুমারের সঙ্গেও অভিনয়
স্বল্প সময়ের অভিনয়জীবনে ফারহিন কাজ করেছেন বলিউড ও দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার পরিচিত তারকাদের সঙ্গে। কমল হাসানের সঙ্গে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা যেমন আলোচনায় এসেছে, তেমনি অক্ষয় কুমারের সঙ্গেও অভিনয় করেছেন তিনি। ‘দিল কি বাজি’ ছবিতে তাঁর উপস্থিতি এখনো পুরোনো হিন্দি সিনেমার দর্শকদের মনে আছে।
তবে একের পর এক ছবিতে অভিনয় করলেও দীর্ঘ সময় ধরে ক্যারিয়ার গড়ার পথে হাঁটেননি ফারহিন। তাঁর অভিনয়জীবন স্থায়ী হয়েছিল মোটামুটি পাঁচ বছর। এরপর ব্যক্তিজীবন ও পরিবারকে প্রাধান্য দিয়ে সিনেমা থেকে দূরে সরে যান।
ক্রিকেটার মনোজ প্রভাকরকে বিয়ে
ফারহিনের জীবনের বড় পরিবর্তন আসে ক্রিকেটার মনোজ প্রভাকরের সঙ্গে পরিচয় ও বিয়ের পর। ভারতের সাবেক এই ক্রিকেটার নব্বইয়ের দশকে জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন। বিয়ের পর ফারহিন সংসার ও পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে অভিনয় থেকে পুরোপুরি সরে যান।
এখন থাকেন দিল্লিতে, যুক্ত ব্যবসার সঙ্গে
ফারহিনের বর্তমান জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় ২০১৪ সালে মুম্বাই মিররকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে। সেখানে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন, বলিউড থেকে উধাও হয়ে যাননি; বরং মুম্বাই ছেড়ে দিল্লিতে সংসার পাতায় চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে যোগাযোগ কমে গিয়েছিল।
মনোজ প্রভাকর ও দুই সন্তানকে নিয়ে দিল্লিতেই বসবাস শুরু করেন ফারহিন। সংসারের পাশাপাশি যুক্ত হন ভেষজ প্রসাধনসামগ্রীর ব্যবসায়ে। ২০১৪ সালের সাক্ষাৎকারে ফারহিন বলেছিলেন, সন্তানদের দেখাশোনা, সংসার সামলানো ও নিজের ব্যবসা—এসব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। টেলিভিশনে কাজের প্রস্তাব পেলেও সময়ের অভাবে সেগুলো গ্রহণ করেননি।
২০২৩ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে ফারহিন জানান, তাঁর সন্তানেরা বড় হয়ে যাওয়ায় এখন নিজের জন্য সময় বের করতে পারছেন। দিল্লিতে বসেই ভেষজ ও আয়ুর্বেদিক ত্বক পরিচর্যার পণ্য তৈরির ব্যবসা পরিচালনা করছেন তিনি। অভিনয়ও আবার তাঁকে টানছে।
২৪ বছর পর ক্যামেরার সামনে ফেরার ইচ্ছা
ফারহিনের অভিনয়ে ফেরার ইচ্ছার কথা প্রথম স্পষ্টভাবে জানা যায় ২০২১ সালে। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, সন্তানদের বড় হয়ে যাওয়ার পর আবার অভিনয়ের কথা ভাবছেন। দিল্লিতে থাকলেও কাজের প্রয়োজনে অন্য শহরে যাতায়াত করতে তাঁর আপত্তি নেই।
ফারহিনের কথায়, বিয়ের পর এত দ্রুত সংসারী হয়ে যাবেন, তা আগে ভাবেননি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে পরিবারকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়েছে। অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা অবশ্য কখনো হারিয়ে যায়নি। স্বামী মনোজও তাঁকে নতুন করে কাজ শুরু করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন।
২০২২ সালের ডিসেম্বরে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে ফারহিন জানান, অভিনয়ে ফেরার প্রস্তুতি শুধু ভাবনাতেই সীমাবদ্ধ নেই। অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর জন্য হারিশ কোটিয়ানের পরিচালনায় ‘রেট’ নামের একটি প্রকল্পে কাজ করছিলেন তিনি। পাশাপাশি পরিচালক শিবম নায়ারের একটি ছবিতেও যুক্ত হয়েছিলেন।
সাক্ষাৎকারে ফারহিন বলেছিলেন, এত বছর পর ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে পেরে তাঁর দারুণ লাগছে। তবে অভিনয়ের ধরন অনেক বদলে গেছে। আগের মতো অতিনাটকীয় সংলাপ বা অভিনয়ের জায়গায় এখন অনেক বেশি বাস্তবধর্মী উপস্থাপনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। চিত্রনাট্য আগে হাতে পাওয়ায় চরিত্র প্রস্তুত করার সুযোগও বেড়েছে।
তখন ফারহিন আরও জানিয়েছিলেন, একটি প্রকল্পে কুমুদ মিশ্রের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্যটিতে গ্যাংস্টারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা একজন সমাজকর্মীর ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। নতুন সময়ের এই কাজের পরিবেশ তাঁর ভালো লাগছে বলেও জানিয়েছিলেন।
‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’–এ ফিরেও বাদ পড়ল দৃশ্য
ফারহিনের অভিনয়ে ফেরার সবচেয়ে আলোচিত খবর আসে জন আব্রাহাম অভিনীত ‘দ্য ডিপ্লোম্যাট’ ছবিকে ঘিরে। ২০২৫ সালে মুক্তি পাওয়া ছবিটি পরিচালনা করেন শিবম নায়ার। ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন ফারহিনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত দৃশ্যগুলো পর্দায় দেখা যায়নি।
১৭ নভেম্বর ২০২৬–এ প্রকাশিত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি পডকাস্টে ফারহিন জানিয়েছিলেন, ছবিতে কুমুদ মিশ্রের স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। শুটিংও সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে সম্পাদনার সময় তাঁর দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়। ফলে দীর্ঘ বিরতির পর বড় পর্দায় ফেরার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা পায়নি।
প্রসাধনসামগ্রীর ব্যবসা, নৈনিতালে হোমস্টে
অভিনয়ের বাইরেও নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন ফারহিন। ভেষজ ও প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি ত্বক পরিচর্যার পণ্যের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি ন্যাচুরেন্স হারবালস নামের একটি অর্গানিক স্কিনকেয়ার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।
এ ছাড়া স্বামী মনোজের সঙ্গে নৈনিতালে ‘সেলিব্রিটি ক্রেস্ট’ নামে একটি হোমস্টেও পরিচালনা করেন তাঁরা বলে জানিয়েছে এবিপি লাইভ। অর্থাৎ অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও ব্যবসা ও পারিবারিক জীবন নিয়েই তাঁর ব্যস্ততা।
‘বাজিগর’ ফিরিয়ে দেওয়ার আক্ষেপ ছিল
ফারহিনের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে আলোচিত সিদ্ধান্ত শাহরুখ খানের ‘বাজিগর’ ফিরিয়ে দেওয়া। তবে ২০১৪ সালে মুম্বাই মিররকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এই সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ পরিষ্কার করেছিলেন।
শাহরুখের বিপরীতে শিল্পা শেঠি যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, সেই চরিত্রের প্রস্তাব এসেছিল ফারহিনের কাছেও। কিন্তু একই সময়ে কমল হাসানের সঙ্গে তামিল ছবি ‘কালাইগনান’–এ কাজের সুযোগ পান তিনি। দুটি ছবির শুটিংয়ের সময়সূচি মিলে যাওয়ায় একটি বেছে নিতে হয়েছিল। ফারহিন বেছে নিয়েছিলেন কমল হাসানকে।
সাক্ষাৎকারে ফারহিন বলেছিলেন, সে সময় কমল হাসানের সঙ্গে কাজ করার জন্য অনেক অভিনেতাই মুখিয়ে থাকতেন। তাই ‘বাজিগর’–এর বদলে ‘কালাইগনান’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।
তবে পরবর্তী সময়ে শাহরুখের ‘বাজিগর’ যে ফারহিনের ক্যারিয়ারের জন্য বড় সুযোগ হতে পারত, সেটি নিয়ে দর্শকের কৌতূহল থেকেই গেছে। কারণ, ছবিটি মুক্তির পর শাহরুখের ক্যারিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়। অন্যদিকে ফারহিনের অভিনয়জীবনও বেশি দূর এগোয়নি।
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে