অন্তরঙ্গ দৃশ্যের সেই দক্ষিণি সিনেমা বিতর্কের ঝড় তুলেছিল

২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ডার্টি হরি’ এমন একটি তেলেগু সিনেমা, যা মুক্তির সময় থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল। এটি পরিচালনা করেছেন এম এস রাজু, যিনি আগে পারিবারিক ও রোমান্টিক ব্লকবাস্টার নির্মাণের জন্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ‘ডার্টি হরি’র মতো সাহসী সিনেমা বানিয়ে দর্শক ও সমালোচকদের অনেকটা চমকে দিয়েছিল তিনি।
গল্প কী নিয়ে
সিনেমার মূল কাহিনি হরিকে নিয়ে। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক দাবা খেলোয়াড়, যিনি হায়দরাবাদে বড় স্বপ্ন পূরণের আশায় আসেন। সেখানে গিয়ে পরিচয় বসুধার সঙ্গে। এরপরই গল্প মোড় নেয় ভিন্ন দিকে। ইরোটিক সিনেমাটি বিশ্বাসঘাতকতা ও মানসিক দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন শ্রবণ রেড্ডি, রুহানি শর্মা ও সিমরাত কৌর।
বিতর্কের কেন্দ্রে
মুক্তির সময় সিনেমাটি আইএমডিবিরতে ৫.৬ রেটিং পেয়েছিল, তবে ছবিটি মূলত সাহাসী দৃশ্যের কারণেই দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করেছিল। ট্রেলারের প্রচারণা ও সাহসী দৃশ্যগুলো বিশেষ করে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিল। অনেকেই মনে করেছেন, সিনেমার মূল কাহিনি তাঁর সাহসী কনটেন্টের ছায়ায় প্রায় হারিয়ে গেছে।
বক্স অফিস
মুক্তির পর বক্স অফিসে ‘ডার্টি হরি’ সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি, তবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আহাতে মুক্তির পর সিনেমাটি দর্শকদের মধ্যে নতুন করে সাড়া ফেলে।
বিতর্ক নিয়ে আগ্রহ নেই
ছবিতে জেসমিন চরিত্রে অভিনয় করেন সিমরাত কৌর। সিনেমাটি নিয়ে নানা বিতর্ক হলেও সেসবে কান দেননি সিমরাত। ছবিটি মুক্তির পর ওটিটি প্লেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘সিনেমার দৃশ্যগুলোর শুটিং সহজ ছিল না। সংলাপ মনে রাখা, সঠিক আবেগ প্রকাশ করা এবং ক্যামেরার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন কাজ। জেসমিন বেশ কঠিন চরিত্র, চরিত্রে পুরোপুরি ঢুকে যেতে আমাকে সর্বোচ্চটা নিংড়ে দিতে হয়েছে।’
