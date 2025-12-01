বেবি বাম্পের ছবি দিয়ে সুখবর দিলেন ভারতী

আবারও মা হচ্ছেন কমেডিয়ান ভারতী সিং। স্বামী হর্ষ লিম্বাচিয়ার ঔরসে ঘরে আসছে নতুন অতিথি। গতকাল রোববার নিজের ইনস্টাগ্রামে বেবি বাম্পের ছবি দিয়ে ভক্তদের এ সুসংবাদ দেন। মুহূর্তেই সেই পোস্টে ভেসে এসেছে শুভেচ্ছা আর ভালোবাসার বার্তা।
ছবিতে নীল রঙের পোশাকে ভারতীকে দেখা যায় বেবি বাম্প ফটোশুটে।
অনেক ভক্ত ছবির নিচে মন্তব্য করেছেন, বড় সাদা ফুলের অলংকারে সাজানো গাউনে তিনি ছিলেন অনন্য। সঙ্গে পরেছিলেন কানে হালকা দুল, মাঝখানে সিঁথি করা চুল, গোলাপি লিপস্টিক আর নরম স্মোকি আই মেকআপ—সব মিলিয়ে মাতৃত্বের সৌন্দর্যকে নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন ‘দ্বিতীয় সন্তান শিগগিরই আসছে।’
ছবি পোস্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্তব্যের বন্যা নামে। রাজকুমার রাও, বরুণ ধাওয়ান, পরিণীতি চোপড়া, সোহা আলী খানের মতো বলিউড তারকারাও ভালোবাসা জানিয়ে পোস্টে লাইক দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই পোস্টটি পেয়েছে ১৬ লাখের বেশি প্রতিক্রিয়া।
চলতি বছরের অক্টোবরে ইনস্টাগ্রামে পাহাড়ি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সামনে তোলা একটি ছবি দিয়ে ভারতী দ্বিতীয় সন্তানের খবর জানান। সেখানে হর্ষকে দেখা যায়, ভারতীর বেবি বাম্পে হাত রেখে স্নেহভরে দাঁড়িয়ে আছেন।
২০১৭ সালের ৩ ডিসেম্বর গোয়ায় বিয়ে করেন ভারতী ও হর্ষ। ২০২২ সালের ৩ এপ্রিল ঘর আলো করে আসে প্রথম সন্তান লক্ষ্য।
ভারতী বর্তমানে কালারস টিভিতে সম্প্রচারিত জনপ্রিয় শো ‘লাফটার শেফস’–এর তৃতীয় মৌসুম উপস্থাপনা করছেন, যা শুরু হয়েছে ২২ নভেম্বর ২০২৫।
