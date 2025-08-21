রজনী–ঝড়ে তছনছ বক্স অফিস, ৭ দিনে কত আয় করল ‘কুলি’

লোকেশ কঙ্গরাজ পরিচালিত রজনীকান্ত অভিনীত বহুল আলোচিত ছবি ‘কুলি’ বক্স অফিসে দাপট দেখিয়েই চলেছে। মুক্তির মাত্র সাত দিনের মাথায় ছবিটি অতিক্রম করেছে রণবীর কাপুরের ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ আর ঋষভ শেঠির ‘কানতারা’ সিনেমার আয়ের রেকর্ড। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
সাত দিনে ‘কুলি’র আয়
১৪ আগস্ট মুক্তির পর প্রথম চার দিনে দারুণ সূচনা করেছিল ‘কুলি’। বিশ্বজুড়ে প্রথম চার দিনেই আয় করে ফেলে প্রায় ৩৫০ কোটি রুপি। তবে পঞ্চম দিনে অর্থাৎ গত সোমবারে আয় পড়ে যায় প্রায় ৬৫ শতাংশ। তার পর থেকে প্রতিদিনই আয় কমেছে, তবু দুর্দান্ত শুরুর কারণেই ‘কুলি’ ভারতের বাজারে এখন পর্যন্ত ২২২ কোটি ৫০ লাখ রুপি আয় করেছে।
ভারতের বাইরেও দারুণ আয় করেছে ছবিটি। বাণিজ্য বিশ্লেষকদের হিসাবে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘কুলি’র আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬৬ কোটি রুপি।
সব মিলিয়ে মাত্র সাত দিনে ‘কুলি’র বৈশ্বিক আয় দাঁড়িয়েছে ৪৩২ কোটি রুপি। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেই ছবিটি ৪৫০ কোটি টাকা ছুঁয়ে ফেলবে বলে আশা। তবে শুরুর মতো যে ৬০০ কোটির স্বপ্ন দেখানো হচ্ছিল, তা এখন বেশ দূরের মনে হচ্ছে।
৪৩২ কোটির ঝুলিতে এখন ‘কুলি’ এগিয়ে গেছে ‘ব্রহ্মাস্ত্র পার্ট ওয়ান’ (৪৩১ কোটি) আর ‘কানতারা’(৪১৬ কোটি)-র চেয়ে। এর আগে ছবিটি টপকে গিয়েছিল কমল হাসানের সেরা হিট ‘বিক্রম’ (৪১৪ কোটি) সিনেমাটিকে। এখন বিজয়ের ‘দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম’ সিনেমাটি আছে ‘কুলি’র সামনে। ছবিটির বৈশ্বিক আয় প্রায় ৪৫০ কোটি রুপি।
লোকেশ কঙ্গরাজের পরিচালনায় ‘কুলি’ সিনেমায় রজনীকান্ত এখানে অবসরপ্রাপ্ত এক কুলি, যিনি বন্ধুর রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েন গ্যাংস্টারদের জটিল জগতে। ছবিতে আরও আছেন নাগার্জুনা, শ্রুতি হাসান, সৌবিন শাহির, উপেন্দ্র আর সত্যরাজ। বিশেষ চমক হিসেবে ক্যামিও চরিত্রে তামিল ছবিতে অভিষেক ঘটিয়েছেন আমির খানও।