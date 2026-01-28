‘পাঠান’-এর রেকর্ড ভাঙল ‘বর্ডার ২’

মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে দুর্দান্ত গতি ধরে রেখেছে সানি দেওল অভিনীত ছবি ‘বর্ডার ২’। মুক্তির চতুর্থ দিনে ছবিটি এক দিনে সর্বোচ্চ আয় করে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে। এই দিনেই ছবিটি শাহরুখ খানের ‘পাঠান’-এর চতুর্থ দিনের আয়কেও ছাপিয়ে গেছে।
ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটির সুবাদে গত সোমবার ‘বর্ডার ২’ ভারতীয় বক্স অফিসে ১ দিনে ৫৯ কোটি রুপি আয় করেছে, যা মুক্তির পর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ এক দিনের আয়। যুদ্ধভিত্তিক এই ছবি শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও দাপট দেখাচ্ছে। ‘বর্ডার ২’ বিশ্বব্যাপী ২০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। অনুরাগ সিং পরিচালিত এই ছবি দুনিয়াজুড়ে ২৩৯ কোটি ২০ লাখ রুপি আয় করেছে।
জানুয়ারিতে মুক্তি পাওয়া ভারতীয় ছায়াছবির বিশ্বব্যাপী আয়ের তালিকায় ছবিটি দ্বিতীয় স্থানে আছে। প্রভাসের ‘দ্য রাজা সাব’ ছবিকে টেক্কা দিয়েছে ‘বর্ডার ২’। মারুতি পরিচালিত দক্ষিণি ছবিটি আয় করেছিল ২০৫ কোটি ৬৬ লাখ রুপি।
‘বর্ডার ২’ মুক্তির প্রথম দিন ৩০ কোটি রুপি আয় করে শুরুটা ভালোই করেছে। দ্বিতীয় দিনে ছবির আয় দাঁড়ায় ৩৬ কোটি ৫০ লাখ রুপি। তৃতীয় দিনে আয় হয় ৫৪ কোটি ৫ লাখ রুপি। চতুর্থ দিনে অর্থাৎ, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে ছবিটি আয় করে ৫৯ কোটি রুপি। সব মিলিয়ে চার দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ‘বর্ডার ২’ ছবির মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৮০ কোটি রুপি।
চতুর্থ দিনের আয়ের নিরিখে ‘বর্ডার ২’ একাধিক হিট ছবির রেকর্ড ভেঙেছে। শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ ছবির চতুর্থ দিনের আয় ছিল ৫১ কোটি ৫ লাখ রুপি। সানি দেওলের ছবি ‘গদর ২’ চতুর্থ দিনে ৩৮ কোটি ৭০ লাখ রুপি ব্যবসা করেছিল।
হৃতিক রোশন অভিনীত ‘ফাইটার’ ছবির চতুর্থ দিনে আয়ের অঙ্ক ছিল ২৯ কোটি রুপি। গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ছাভা’ মুক্তির চার দিনের দিন ২৪ কোটি রুপি কামিয়েছিল। গত বছর ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ চতুর্থ দিনে ২৩ কোটি ২৫ লাখ রুপি আয় করেছিল। এসব হিট ছবিকে চতুর্থ দিনের আয়ের দিক থেকে পিছনে ফেলেছে ‘বর্ডার ২’।
‘বর্ডার ২’ ছবিতে সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, মোনা সিং, অন্যা সিং, মেধা রানা, সোনম বাজওয়া। দেশপ্রেম ও যুদ্ধের আবহে তৈরি এই ছবি মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বর্ডার’ ছবিটিও বক্স অফিসে দারুণ সফলতা পেয়েছিল। জেপি দত্ত পরিচালিত এই ছবিতে ছিলেন সানি দেওল, সুনীল শেঠি, অক্ষয় খান্না, জ্যাকি শ্রফ, টাবু, পূজা ভাট, রাখীসহ আরও অনেকে।