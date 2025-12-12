অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কারণেই সামান্থার বিবাহবিচ্ছেদ হয়

কিছুদিন আগেই নির্মাতা রাজ নিধুমুরুর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। এর আগে তিনি বিয়ে করেছিলেন তেলেগু তারকা নাগা চৈতন্যকে; কিন্তু বিয়ের মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন তাঁরা। নির্মাতা রাজ ও ডিকের সিরিজ ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’–এ অভিনয় করেন সামান্থা। সেই সিরিজের একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে গিয়েই নাকি নাগার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়।
বিবাহবিচ্ছেদের পেছনের গুঞ্জন
সামান্থা ও নাগা চৈতন্যকে টলিউডের ‘পারফেক্ট কাপল’ হিসেবে ধরা হতো। তবে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘোষণা হওয়ার পরই সবাই ভেবেছিলেন, কী কারণে এই সম্পর্ক শেষ হলো। অনেকের মতে, সামান্থার সাহসী চরিত্রের কারণেই সম্পর্কের অবসান ঘটেছে।
একটি সূত্রে জানা যায়, সামান্থার ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’ সিরিজের দৃশ্যটি নাগা ও তাঁর পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। যদিও সিরিজটির জন্য আরেকটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং করেন সামান্থা, কিন্তু পরে সেটা সম্পাদনায় বাদ পড়ে। কিন্তু যে দৃশ্যটি প্রচারিত হয়, সেটা নিয়েও আপত্তি ছিল। নাগা তো বটেই, তাঁর সাবেক শ্বশুর নাগার্জুনারও আপত্তি ছিল। তবে সামান্থা এই ‘পিতৃতান্ত্রিক’ মানসিকতা মানতে অস্বীকার করেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।
‘পুষ্পা’র আইটেম গান
‘পুষ্পা’ ছবিতে সামান্থা রুথ প্রভুর আইটেম গান ঝড় তোলে। কিন্তু এই আইটেম গানে নাচার আগে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল না করার জন্য। একটি সাক্ষাৎকারে সামান্থা জানান, ‘বিচ্ছেদের সময় আমি এই প্রস্তাব পেয়েছিলাম। সবাই বলেছিল, এখন বসে থাকো, আইটেম সং কোরো না। কিন্তু আমি শুনেই রাজি হই।’
সামান্থার ভাষ্যে, ‘আমি কিছু ভুল করিনি। কেন লুকাব? বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি নিজের প্রতি দোষারোপ করতে যাচ্ছি না।’
নাগা চৈতন্যর দৃষ্টভঙ্গি
নাগা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তিনি সব ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে রাজি, তবে যদি তা পরিবারকে লজ্জিত করে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি এমন চরিত্র নিতে চাই না, যা পরিবারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে।’
রাজের সঙ্গে নতুন অধ্যায়
২০২১ সালে নাগা চৈতন্যর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সামান্থা জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যান। তখনই রাজ নিধিমুরু তাঁর জীবনে আসেন, প্রথমে পেশাদার সম্পর্ক হিসেবে। সামান্থা ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ ও ‘সিটাডেল: হানি বানি’তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
১ ডিসেম্বর সামান্থা ও রাজ বিয়ে করেন। অন্যদিকে গত বছর অভিনেত্রী সবিতা ধুলিপালার সঙ্গে বিয়ে সেরেছেন নাগা চৈতন্য।
