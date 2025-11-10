অভিনয়। ইনস্টাগ্রাম থেকে
ডাক্তার বলেছেন মাত্র এক বছর বাকি! চলেই গেলেন সেই অভিনেতা

তামিল চলচ্চিত্রজগতের অভিনেতা অভিনয় আর নেই। দীর্ঘদিন লিভার রোগের সঙ্গে লড়াই শেষে ৪৪ বছর বয়সে অভিনেতা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ তাঁর মৃত্যুর খবর জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম দ্য হিন্দু। কয়েক মাস আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো না। এ সময় চিকিৎসার জন্য তিনি আর্থিক সহায়তাও চেয়েছিলেন।
অভিনয় দীর্ঘদিন ধরে লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন। তারপরও তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চিকিৎসার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। অভিনেতার মৃত্যুতে তাঁর ভক্ত ও সহকর্মীরা শোক প্রকাশ করছেন।

একই সঙ্গে অভিনেতা-কমেডিয়ান কেপিওয়াই বালার সঙ্গে অভিনয়ের একটি পুরোনো ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবার ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে, ‘থুল্লুভাদো ইলমাই’ অভিনেতা অভিনয় বলছিলেন, তিনি জানেন তাঁর খুব বেশি দিন বাকি নেই।
অভিনয় শেষ দিনগুলোতে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা চাইছিলেন। চলতি বছরের আগস্টে কেপিওয়াই বালা তাঁকে এক লাখ রুপি অনুদান দেন। ওই সময় অভিনেতা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দ্রুত হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, ‘জানি না আমি আরও কত দিন বেঁচে থাকব। ডাক্তাররা বলেছেন, আমার সম্ভবত মাত্র এক বছর বা দেড় বছর বাকি।’

অসুস্থ হওয়ার আগে ও পরে অভিনয়। কোলাজ

ভিডিওটি দ্রুত ভাইরাল হয় এবং তামিল চলচ্চিত্রজগতের অনেকেই তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। খবর অনুযায়ী, তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঁচ লাখ রুপির বেশি অনুদান সংগ্রহ করা হয়।
অভিনয়ের মৃত্যুতে চলচ্চিত্রজগতের সহকর্মীরা শোক প্রকাশ করেছেন। অভিনেতা কায়াল দেবরাজ তাঁর শোক প্রকাশের সঙ্গে অভিনয়ের কিছু পুরোনো ছবি শেয়ার করেছেন।

অভিনয় ২০০২ সালে ধানুশ অভিনীত ‘থুল্লুভাদো ইলমাই’ চলচ্চিত্র দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করেন। কাশ্তুরি রাজ পরিচালিত এই ছবিতে তিনি ধানুশ ও শেরিনের সঙ্গে পর্দা ভাগ করেছিলেন। ছবিটি বড় সাফল্য অর্জন করলে তিনি ‘জাঞ্জাংশন’, ‘সিঙ্গারা চেন্নাই’, ‘পোন মেগলাই’ ইত্যাদি সিনেমায় প্রধান চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পান।

