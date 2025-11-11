হঠাৎ ভাইরাল, কে এই অভিনেত্রী

ফেসবুক, এক্স ও ইনস্টাগ্রামে আলোচনায় রয়েছেন; সপ্তাহখানেক ধরে তাঁকে নিয়ে ব্যাপক চর্চা দেখা যাচ্ছে। কে এই আলোচিত অভিনেত্রী?—ইনস্টাগ্রাম থেকে নেওয়া ছবিতে তাঁকে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
তাঁর এক সাক্ষাৎকারের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর কথা বলার ধরন, হাসি, চাহনি মুগ্ধ করছে অনেককে
তাঁর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে কেউ কেউ লিখছেন, ‘তাঁর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কে তিনি?’
তিনি একজন মারাঠি অভিনেত্রী, বেশ কয়েকটি বলিউডের সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন‘তারে জমিন পার’, ‘জওয়ান’, ‘ইন্সপেক্টর জেনডে’–এর মতো আলোচিত সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। তবে বলিউডে মূল চরিত্রে খুব কমই দেখা গেছে তাঁকে
মাত্র ১৫ বছর বয়সে মারাঠি সিনেমায় অভিষেক ঘটেছে তাঁর। সিনেমার বাইরে মারাঠি টিভি সিরিয়ালেও দেখা গেছে তাঁকেপরবর্তী সময়ে হিন্দি সিরিয়ালেও দেখা গেছে তাঁকে, সিরিয়ালের দ্বিতীয় মৌসুমের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি
তিনি মারাঠি অভিনেতা গিরিশ ওকের মেয়ে। মুম্বাইয়ের ঠাকুর কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড কমার্স থেকে বায়োটেকনোলজিতে পড়াশোনা করেছেন৩৭ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী বিবাহিত, তাঁর এক সন্তান রয়েছেএই অভিনেত্রীর নাম গিরিজা ওক। সম্প্রতি দ্য লালানটপকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন এই অভিনেত্রীসাক্ষাৎকারটির সূত্র ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে চর্চা চলছে। সিরিজটিতে গুলশান দেবাইয়া ও গিরিজা বিবাহিত দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সিরিজটির মুক্তির দিনক্ষণ এখনো ঘোষণা করা হয়নি