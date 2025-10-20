‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন জয়া আহসান
রণবীর–আলিয়ার সিনেমাটি জয়া আহসান ছেড়েছিলেন কেন

বলিউড তারকা রণবীর সিং ও আলিয়া ভাট অভিনীত ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ সিনেমাটি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল। ২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ধর্মা প্রোডাকশনস ও ভায়াকম ১৮ স্টুডিওজ।

সিনেমাটি অভিনয়ের জন্য জয়া আহসানকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন করণ জোহর। তবে ছবিটি করেননি জয়া। বিষয়টি নিয়ে মাছরাঙা টেলিভিশনের ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ শোতে কথা বলেছেন তিনি।

এক প্রশ্নের জবাবে জয়া আহসান বলেন, ‘ক্যারেক্টারটা (চরিত্র) অন্য রকম ছিল, পরে আর ওটা হয়নি। করিনি তখন, করা হয়নি। ঠিক আছে। যেটা ভাগ্যে থাকবে, যেটা আমার জন্য প্ল্যানড (পরিকল্পিত) থাকবে, সেটা হবেই।’

এই সিনেমায় জয়া আহসান কোন চরিত্রে প্রস্তাব পেয়েছেন, তা খোলাশা করেননি। মূল দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং ও আলিয়া ভাট। এতে জয়া বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, শাবানা আজমি, টোটা রায় চৌধুরী, চূর্ণী গাঙ্গুলীসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ ছাড়লেও পরে ‘কড়ক সিং’ নামে আরেকটি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করেছেন জয়া; এটিই তাঁর প্রথম হিন্দি সিনেমা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন কলকাতার পরিচালক অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী। এতে জয়ার বিপরীতে অভিনয় করেছেন বলিউড অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি।

বলিউডের সঙ্গে জয়া আহসানের যোগাযোগ বেশ পুরোনো। ‘রাজকাহিনী’ মুক্তির পর জয়া আহসানকে ফোন করে তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করেছিলেন বলিউড অভিনেত্রী বিদ্যা বালান।

বছরটা দারুণ কাটছে জয়া আহসানের। এরই মধ্যে বাংলাদেশ–ভারত মিলিয়ে তাঁর ‘তাণ্ডব’, ‘উৎসব’, ‘ডিয়ার মা’ ও ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’ সিনেমাগুলো মুক্তি পেয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ‘ফেরেশতে’। ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে ‘জয়া আর শারমিন’ ও ‘নকশীকাঁথার জমিন’।

এর মধ্যে তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) শুভেচ্ছাদূত হয়েছেন জয়া আহসান।

