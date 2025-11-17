হঠাৎ আলোচনায়, কে এই অভিনেত্রী

টিভি পর্দার পরিচিত মুখ, বিভিন্ন সিরিয়াল ছাড়াও দেখা গেছে ‘বিগ বস’–এ। তিনি জিয়া শংকর। তবে অভিনয় নয়, সম্প্রতি তিনি আলোচনায় ভিন্ন কারণে। টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
মুম্বাইয়ে জন্ম নেওয়া জিয়া কাজ করছেন ২০১৩ সাল থেকে। তামিল সিনেমা ‘এনথা আন্দরঙা’ দিয়ে সিনেমায় অভিষেক হয় তাঁর। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এরপর তাঁকে দেখা যায় ‘গুমরাহ: এন্ড অব ইনোসেন্স’, ‘পেয়ার তুনে কেয়া কিয়া’সহ বেশ কয়েকটি সিরিয়ালে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এর মধ্যে তামিল, তেলেগু, মারাঠিসহ বিভিন্ন ভাষার সিনেমায় অভিনয় করেছেন। সবশেষ ২০২২ সালে মারাঠি সিনেমা ‘বেদ’–এ অভিনয় করেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এ ছাড়া জিয়া অভিনয় করেছেন ওয়েব সিরিজ ‘ভার্জিন ভাস্কার ২’–এ। তাঁকে দেখা গেছে বেশ কয়েকটি মিউজিক ভিডিওতে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
তবে অভিনয়ের চেয়েও ‘বিগ বস ওটিটি’তে অংশ নিয়ে আরও বেশি পরিচিতি পান তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে সম্প্রতি জিয়া আলোচনায় অভিনেতা আহান পান্ডের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জনের কারণে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে আহান অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক নেই, খবরটি ভুয়া। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেতবে জিয়া এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে টুঁ শব্দটি করেননি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে