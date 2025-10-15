ক্যানসারে মারা গেছেন ‘মহাভারত’ অভিনেতা

ভারতের সুপরিচিত অভিনেতা পঙ্কজ ধীর আর নেই । দীর্ঘ লড়াইয়ের পর বুধবার (১৫ অক্টোবর) শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী অমিত বহল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন। আজ বিকেল সাড়ে চারটায় মুম্বাইয়ে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য।
দূরদর্শনে ‘মহাভারত’
পঙ্কজ ধীরের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই নস্টালজিয়ায় ভেসে যায় ভারতের বিনোদনজগৎ ও দর্শকেরা—যাঁরা তাঁকে চেনেন, আজও মনে রাখেন বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’-এর কর্ণ হিসেবে। ১৯৮৮ সালে দূরদর্শনে প্রচারিত বি আর চোপড়ার ‘মহাভারত’ ধারাবাহিকে কর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি ঘরে ঘরে পরিচিত নাম হয়ে ওঠেন পঙ্কজ ধীর । সেই সময় ভারতের প্রতিটি রাজ্যে, প্রতি রোববার টেলিভিশনের সামনে মানুষ বসতেন ‘মহাভারত’-এর নতুন পর্ব দেখার জন্য। পর্দায় কর্ণ চরিত্রের আবেগ, দৃঢ়তা ও বেদনা জীবন্ত করে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর ভরাট কণ্ঠ, শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর সংযত সংলাপ আজও বহু দর্শকের কানে বাজে। আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই লিখেছেন—বহু অভিনেতা এসেছেন-গেছেন, কিন্তু ‘মহাভারত’-এর কর্ণ হিসেবে পঙ্কজ ধীরই রয়ে গেছেন অবিস্মরণীয়।
অভিনয়জীবনের পাঁচ দশক
পঙ্কজ ধীরের অভিনয়জীবন প্রায় পাঁচ দশকের বেশি সময়জুড়ে বিস্তৃত। ‘মহাভারত’-এর বাইরে তিনি সমান দক্ষতায় কাজ করেছেন চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও ওয়েব সিরিজে। ‘সানম বেওয়াফা’, ‘বাদশা’, ‘টারজান: দ্য ওয়ান্ডার কার’, ‘আন্দাজ’, ‘জমিন’ ও ‘তুমকো না ভুল পায়েঙ্গে’—এসব সিনেমায় তাঁর দৃঢ় উপস্থিতি দর্শককে মুগ্ধ করেছে। তাঁর ভরাট কণ্ঠ ও অনায়াস অভিনয় তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে, বিশেষ করে তাঁর ‘স্ক্রিন প্রেজেন্স’-এর কারণে ।
টেলিভিশনের ধারাবাহিক ‘চন্দ্রকান্ত’, ‘দ্য গ্রেট মারাঠা’, ‘কাহান গায়া মঞ্জু’ কিংবা সাম্প্রতিক ‘ধ্রুব তারা’—সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা।
এমনকি দুটি চলচ্চিত্র পরিচালনাও করেছিলেন পঙ্কজ ধীর। অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে মৃত্যুর আগপর্যন্ত তিনি কাজ করে গেছেন টিভি সিরিজে।
ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই
দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন পঙ্কজ ধীর। একসময় চিকিৎসায় কিছুটা উন্নতি হলেও গত কয়েক মাসে আবারও তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সম্প্রতি একটি অস্ত্রোপচারও হয়েছিল তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবনযুদ্ধ থেমে যায় এই বর্ষীয়ান অভিনেতার।
‘সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্টস অ্যাসোসিয়েশন’-এর পক্ষ থেকেও গভীর শোক জানানো হয়। সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘পঙ্কজ ধীর শুধু একজন অভিনেতা নন, ছিলেন বিনয়ী ও সহৃদয় সহকর্মী—যিনি সবার প্রিয় ছিলেন, সেটে ও সেটের বাইরে।’
ছেলের ফেসবুক পোস্টে বিদায়ের বেদনা
পঙ্কজ ধীরের মৃত্যুর খবরের পরই ভাইরাল হয় তাঁর ছেলে, অভিনেতা নিকিতিন ধীরের একটি ফেসবুক পোস্ট। তিনি লিখেছেন, ‘যা হচ্ছে, তা হতে দিন। যা রয়েছে, তা থাকতে দিন। আর যা চলে যাচ্ছে, তাকে যেতে দিন।’ বাবার মৃত্যুর আগে থেকেই পোস্টটি ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মনে করছেন, পুত্র নিকিতিন হয়তো বাবার যন্ত্রণা ও মৃত্যুর ছায়া অনুভব করেই এমন লেখেন। নিকিতিন নিজেও অভিনয়জগতে প্রতিষ্ঠিত। ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’, ‘শেরশাহ’ ও ‘দাবাং ২’-এর মতো চলচ্চিত্রে কাজ করেছেন তিনি।
ভারতের টেলিভিশন ইতিহাসে কিছু চরিত্র সময়ের সীমা পেরিয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। ‘মহাভারত’-এর কর্ণ তাঁদেরই একজন। সমালোচকদের মতে, অভিনেতা হিসেবে পঙ্কজ ধীর ছিলেন সংযত, দৃঢ় ও আবেগপ্রবণ—কখনো অতিনাটকীয় নন, বরং প্রতিটি সংলাপ উচ্চারণে ছিল বিশ্বাসের গভীরতা। তাঁর অভিনীত কর্ণ আজও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘মহাভারত’-এর স্মৃতি ফিরে এলে উল্লেখ করা হয় অনবদ্য চরিত্র হিসেবে।