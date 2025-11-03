ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়ে পরেশ রাওয়ালের বিস্ফোরক মন্তব্য

ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন অভিনেতা পরেশ রাওয়াল। এ অভিনেতা সম্প্রতি জানিয়েছেন এ পুরস্কার পেতে হলে ‘লবিং’ করতে হয়। জাতীয় পুরস্কারজয়ী এ অভিনেতা এও জানিয়েছেন, অস্কারেও নাকি এসব চলে!
সম্প্রতি রাজ শামানির সঙ্গে এক পডকাস্টে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন পরেশ রাওয়াল। জানান, তিনি কোনো পুরস্কারের চেয়ে পরিচালক ও চলচ্চিত্র সমালোচকদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসাকে বেশি গুরুত্ব দেন।
অনুষ্ঠানে ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে জানতে চাওয়া হয় পরেশ রাওয়ালের কাছে। এ অভিনেতা তখন বলেন, ‘আমি পুরস্কার সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না। আমি বলব যে জাতীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রেও কিছুটা লবির দরকার পড়ে। তবে অন্যান্য পুরস্কারের মতো অতটাও নয়। বাকিগুলো খুব একটা গুরুত্ব দিই না। জাতীয় পুরস্কার মূল্যই আলাদা।’ ১৯৯৪ সালে সেরা পার্শ্ব–অভিনেতা বিভাগে ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছিলেন পরেশ।
এরপর আন্তর্জাতিক পুরস্কারের উদাহরণ দিয়ে পরেশ জানান, এই লবি কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, চলে অস্কারেও। এ প্রক্রিয়া নিয়ে পরেশ রাওয়াল বলেন, ‘মূলত প্রভাব আর নেটওয়ার্কিংয়ের ওপর এটা নির্ভর করে। লবিংয়ের অংশ হিসেবে বড় বড় পার্টিরও আয়োজন করা হয়।’
পরেশকে সবশেষ দেখা গেছে আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত ‘থামা’ ছবিতে। ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন ছবিটি পরিচালনা করেছেন আদিত্য সরপোতদার। ছবিতে ভূত-কমেডির মিশেলের মধ্যে রোমান্স আছে ভরপুর। মুক্তির পর ভালোই ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। তাঁকে সামনে দেখা যাবে ‘দ্য তাজ স্টোরি’ সিনেমাতে। পাইপলাইনে আছে ‘ভূত বাংলা’, ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’ ও ‘দৃশ্যম থ্রি’।