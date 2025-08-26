বিকিনি মডেল থেকে ১০০ কোটির নায়িকা, কিমকে মনে আছে

বলিউডে আজকাল সিনেমার আয় ১০০ কোটি রুপি হলেই হইচই পড়ে যায়। একের পর এক ছবি সহজেই ছুঁয়ে ফেলছে এই অঙ্ক। শাহরুখ খান, সালমান খান, আমির খান, দীপিকা, ঐশ্বরিয়া, প্রিয়াঙ্কা, আলিয়া—সবাই আছেন এই তালিকায়। কিন্তু জানেন কি, বলিউডের প্রথম ১০০ কোটির ছবি এসেছিল কবে? সেই ছবির নায়িকা ছিলেন কিম যশপাল।
১৯৮২ সালে মুক্তি পায় বাব্বর সুভাষের ছবি ‘ডিসকো ড্যানসার’। মিঠুন চক্রবর্তী আর কিম যশপাল ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। ছবিটি বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তোলে, আয় করে ১০০ কোটি রুপির বেশি। এভাবেই কিম নাম লেখান ইতিহাসে, তিনি ছিলেন বলিউডের প্রথম নায়িকা, যার ছবি ১০০ কোটির গণ্ডি পার করেছিল।
মডেলিং থেকে সিনেমায়
কিম যশপালের জন্মনাম সত্যকিম যশপাল। অভিনয়ে আসার আগে তিনি জনপ্রিয় বিকিনি মডেল ছিলেন। সেই সময় তাঁর ফটোশুট নিয়ে বেশ সাড়া পড়েছিল। পরে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েন চলচ্চিত্রে। ‘ফির রাত’ আর ‘ডিসকো ড্যানসার’—এই দুটি ছবি ছাড়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁকে দেখা গেছে পার্শ্বচরিত্রে।
ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবন
ক্যারিয়ারের শেষ দিকে অতিথি চরিত্র ও আইটেম গানে দেখা গেছে তাঁকে। ‘নসিব’, ‘বুলন্দি’, ‘কমান্ডো’—এসব ছবিতে তাঁর উপস্থিতি ছিল মনে রাখার মতো।
১৯৯৩ সালে তিনি অবসর নেন চলচ্চিত্রজগৎ থেকে। তার পর থেকে আড়ালেই রয়ে গেছেন তিনি। ব্যক্তিজীবনে কিম ছিলেন অভিনেতা ড্যানি ডেনজংপার প্রেমিকা।
আশির দশকে প্রায় সাত বছর তাঁদের সম্পর্ক টিকে ছিল। পরে ড্যানি সিকিমের রানী গাওয়াকে বিয়ে করার পর সম্পর্কের ইতি ঘটে। এরপর কিমকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। কোথায় আছেন, কী করছেন—তা আজও অজানা। মাঝে গুঞ্জনও ছড়িয়েছিল, তিনি আর জীবিত নেই।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম