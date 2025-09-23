দুলকার সালমান-পৃথ্বিরাজের বাড়িতে অভিযান

ভুটান থেকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কর ফাঁকি দিয়ে আনা গাড়ির খোঁজে কেরালাজুড়ে অভিযান চালাচ্ছে ভারতীয় কাস্টমস বিভাগ। আজ মঙ্গলবার মালয়ালম তারকা দুলকার সালমান ও পৃথ্বিরাজ সুকুমারনের বাড়িতেও হানা দেওয়া হয়। শুল্ক কর্মকর্তারা পিটিআইকে নিশ্চিত করেছেন, এই দুই তারকার গাড়ির কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে।
বেআইনি গাড়ি আমদানি ঠেকাতে ‘অপারেশন নুমখোর’-এর অংশ হিসেবে কেরালার বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে। প্রায় ১৫টি অনিয়মের বিষয় ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে। কাস্টমসের সন্দেহ, এক শর বেশি গাড়ি বেআইনিভাবে কেরালায় আনা হয়েছে। যার মধ্যে ল্যান্ডরোভার, ল্যান্ডক্রুজার ও প্রাডো আছে। ধনী, শিল্পপতি ও মালয়ালম তারকারা এগুলো কিনেছেন বলে কাস্টমস বিভাগের সন্দেহ। আরও কয়েকজন অভিনেতার কেনা গাড়িও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এক কাস্টমস কর্মকর্তা বলেন, বেআইনিভাবে আমদানি করা গাড়ি জব্দ করা হবে। মালিকেরা বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারলে তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুলকার সালমান, সুকুমারনসহ আরও কয়েকজন অভিনেতার বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে।
গত ২৮ আগস্ট মুক্তি পেয়েছে দুলকার সালমান প্রযোজিত মালয়ালম সিনেমা ‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্রা’। ছবিতে তিনি একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পেয়েছে। মালয়ালম সিনেমার সর্বকালের সেরা আয়কারী ছবির তালিকায় জায়গা নিয়েছে এটি। দুলকারের পরের ছবি ‘আই অ্যাম গেম’।