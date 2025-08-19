নাগার্জুনার হাতে ১৪ বার চড় খেয়েছিলেন এই অভিনেত্রী

অভিনয় মানে শুধু আলো-ঝলমলে দুনিয়া নয়, কখনো কখনো শারীরিক কষ্ট, মানসিক চাপ আর আত্মত্যাগও এর অংশ হয়ে দাঁড়ায়। পর্দায় ঠিকঠাক আবেগের প্রকাশ ধরতে গিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটে, তেমনই এক ঘটনার কথা জানিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী ইশা কোপিকার। তেলেগু সিনেমায় তাঁর প্রথম কাজ ছিল ‘চন্দ্রলেখা’। আর সেই ছবির একটি দৃশ্যের জন্য তাঁকেসহ অভিনেতা নাগার্জুনার চড় খেতে হয়েছিল টানা ১৪ বার।
সম্প্রতি হিন্দি রাশকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইশা জানান, দ্বিতীয় ছবিতে কাজ করার সময় তিনি ‘মেথড অ্যাক্টিং’-এ পুরোপুরি ডুবে ছিলেন।
‘আমি নাগার্জুনাকে নিজে বলেছিলাম, আমাকে আসলেই চড় মারো। নাহলে দৃশ্যের আবেগটা ঠিকভাবে আসবে না। প্রথমে ও রাজি হচ্ছিল না। বারবার বলছিল, “না, আমি পারব না।” কিন্তু আমি জোর করলাম। শেষ পর্যন্ত ও নরমভাবে চড় মারল’, বলেন ইশা।
কিন্তু পরিচালক প্রত্যাশিত অভিব্যক্তি ক্যামেরায় ধরে রাখতে পারছিলেন না। তাই বারবার টেক নিতে হলো। ‘অবশেষে আমাকে ১৪ বার চড় খেতে হলো। শেষে গালে দাগ পড়ে গিয়েছিল। বেচারা নাগার্জুনা বারবার সরি বলছিল। আমি বললাম, আমি নিজেই তো বলেছিলাম, তবে সরি কেন?’—হেসে বলেন তিনি।
কৃষ্ণ ভামসির পরিচালনায় চন্দ্রলেখা ছিল প্রিয়দর্শনের এক মালয়ালম ছবির রিমেক। এতে ইশা ও নাগার্জুনার পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন রাম্যা কৃষ্ণন ও মুরালি মোহন। সিনেমাটি ইশার তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে অভিষেক হলেও, সেটের অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে দাগ কেটে যায় চিরদিনের জন্য।
ইশা কোপিকার বলিউডে পরিচিত মুখ। ‘ডন’, ‘এলওসি কারগিল’, ‘সালাম-ই-ইশক’সহ বেশ কিছু ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। বহুমুখী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পেয়েছেন দর্শকের ভালোবাসা।
সর্বশেষ তাঁকে দেখা গেছে ২০২৪ সালের বিজ্ঞান কল্পকাহিনি-নির্ভর ছবি ‘আয়ালান’-এ। বিশ্বজুড়ে ছবিটি আয় করেছে ৭৬.৫ কোটি রুপি।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে