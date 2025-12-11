প্রেম করছেন কৃতিকা, প্রেমিক কে

ক্রীড়া সঞ্চালক গৌরব কাপুরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন হিন্দি সিরিয়ালের অভিনেত্রী কৃতিকা কামরা। গতকাল প্রেমিকের সঙ্গে তোলা একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। এবিপি আনন্দ, আজকাল অবলম্বনে তাঁকে নিয়ে থাকল আরও তথ্য।
বিনোদন ডেস্ক
নাশতার ফাঁকে তোলা দুজনের আলাদা আলাদা ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে কৃতিকা লিখেছেন, ‘ব্রেকফাস্ট উইথ’
টিভি সিরিয়াল ‘কিতনি মোহাব্বত হ্যায়’-এর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পান কৃতিকা কামরা। পরে ‘রিপোর্টার্স’, ‘কুছ তো লগ কহেঙ্গে’সহ বেশ কিছু সিরিয়াল এবং ওয়েব সিরিজে কাজ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেনন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজিতে পড়াশোনা করছিলেন কৃতিকা। এর মধ্যে ‘ইয়াহাঁ কে হাম সিকান্দার’–এ অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেন ‘কিতনি মহব্বত হ্যায়’ সিরিয়ালে অভিনয় করতে গিয়ে সহশিল্পী করণ কুন্দ্রার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ান কৃতিকা, তবে সম্পর্কটা ভেঙে যায়করণের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার পর ট্যালেন্ট ম্যানেজার উদয় সিংহ গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান কৃতিকা। কিন্তু সেই সম্পর্কও টেকেনি
২০১৮ সালে ‘মিত্রোঁ’ ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে কৃতিকার। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেন জ্যাকি ভগনানিইনস্টাগ্রামে কৃতিকা কামরার অনুসারীর সংখ্যা ১৮ লাখের বেশিউত্তর প্রদেশের বরেলীতে জন্ম কৃতিকার। বেড়ে ওঠা মধ্যপ্রদেশের অশোকনগরে। তাঁর বাবা একজন দন্ত চিকিৎসক, মা শিক্ষাবিদ