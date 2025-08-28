প্রথম দিনেই ১০ কোটি আয়ের পথে ‘পরম সুন্দরী’

ধীরে ধীরে আবারও ছন্দে ফিরছে বলিউড। একসময় প্রেক্ষাগৃহগুলোতে দর্শকের ভিড় কমে গিয়েছিল, হিন্দি সিনেমার ব্যবসা পড়েছিল ভাঁটার টানে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ছবির সাফল্য সেই অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠছে। বিশেষ করে ‘সাইয়ারা’-র অপ্রত্যাশিত ব্যবসায়িক সাফল্যের পর এবার নজর সবার নতুন ছবি ‘পরম সুন্দরী’র দিকে।
মুক্তির আগেই সাড়া
২৯ আগস্ট (শুক্রবার) মুক্তি পাচ্ছে ‘পরম সুন্দরী’। ছবিটি মুক্তির আগেই দর্শকের আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। ইতিমধ্যেই পিভিআর, আইনক্স ও সিনেপলিস—এই তিন শীর্ষস্থানীয় মাল্টিপ্লেক্স চেইনে ১২ হাজারের বেশি টিকিট অগ্রিম বুকিং হয়ে গেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, ছবিটি মুক্তির আগেই অগ্রিম বুকিংয়ে ৫০ হাজারের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে।
প্রথম দিনেই ১০ কোটি
বাণিজ্য বিশ্লেষকদের মতে, ‘পরম সুন্দরী’ প্রথম দিনেই ১০ কোটি রুপি ছাড়ানো আয় করতে পারে। যদি এমনটা হয়, তবে বলিউডের সাম্প্রতিক হিট ছবিগুলোর কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে এটি। অনেকের মতে, দর্শক প্রত্যাশামতো সাড়া দিলে ছবিটি ১০০ কোটির ক্লাব ছোঁয়াও সময়ের ব্যাপার মাত্র।
প্রেম, টানাপোড়েন আর সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব
তুষার জলোটা পরিচালিত ছবিটি রোমান্স ও পারিবারিক আবেগের মিশেলে সাজানো। গল্পে আছে দিল্লির তরুণ ‘পরম’ আর কেরালার তরুণী ‘সুন্দরী’-র প্রেমকাহিনি। দুই ভিন্ন সংস্কৃতি, পরিবারে টানাপোড়েন আর ভালোবাসার টানাপোড়েন ছবিটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। দর্শকের কাছে বড় আকর্ষণ অবশ্যই ছবির নায়ক-নায়িকার রসায়ন। সিদ্ধার্থ মালহোত্রা আর জাহ্নবী কাপুরের জুটিকে ইতিমধ্যেই প্রশংসা করছেন অনেকে।
উৎসবের আবহে বাড়তি সুবিধা
এ সপ্তাহেই শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রসহ সারা ভারতে গণপতি পুজোর উৎসব। মুম্বাইতে এই উৎসব চলে টানা ১০ দিন। ছুটির এই আবহে মুক্তি পাচ্ছে ‘পরম সুন্দরী’। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, উৎসবের ছুটিতে পরিবার ও তরুণ দর্শকেরা হলে ভিড় জমালে ছবিটি প্রথম সপ্তাহেই রেকর্ড ব্যবসা করতে পারে।
প্রচারণায় ব্যস্ত জাহ্নবী-সিদ্ধার্থ
মুক্তির আগে জোরেশোরে প্রচারণা চালিয়েছেন ছবির নায়ক-নায়িকা। কখনো দিল্লি, কখনো লক্ষ্ণৌ, আবার কখনো পাঞ্জাব—প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে ঘুরেছেন তাঁরা। প্রচারণায় দর্শকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে ছবির প্রতি বাড়তি উন্মাদনা তৈরি করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছবির গান ও ট্রেলার ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।
গান ও ট্রেলারে দর্শকের উচ্ছ্বাস
ছবির টাইটেল গান ‘পরম সুন্দরী’ প্রকাশের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভক্তরা বলছেন, গানটির সুর, নাচ ও রঙিন ভিজ্যুয়াল দেখে মনে হয়েছে যেন ‘পুরোনো দিনের বলিউড রোমান্সের নতুন সংস্করণ।’ ট্রেলার মুক্তির পর ইউটিউবে মাত্র ২৪ ঘণ্টায় এটি ১ কোটির বেশি ভিউ পায়। সিনেমা সমালোচকরা মন্তব্য করেন, ‘ট্রেলার দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটি একেবারে পারিবারিক দর্শক টানতে পারবে।’
নির্মাতাদের প্রত্যাশা
প্রযোজক দীনেশ ভিজান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমরা চেয়েছি এমন একটি প্রেমের গল্প বলতে, যেটা একই সঙ্গে রঙিন, মজার ও আবেগঘন। দর্শক হলে গিয়ে যদি হাসে, কাঁদে আর গান গায়, তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।’ পরিচালক তুষার জলোটা যোগ করেন, ‘এই সিনেমায় শুধু প্রেম নয়, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েনও দেখানো হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় দর্শক নিজেদের গল্প এখানে খুঁজে পাবেন।’
দর্শকের প্রতীক্ষা
‘পরম সুন্দরী’-র গান এখনই অনেকের প্লেলিস্টে জায়গা করে নিয়েছে। মিষ্টি প্রেম, ঝলমলে রোমান্স আর পারিবারিক আবেগ মিলে দর্শকের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। অনেকেই বলছেন, এই ছবি শুধু ব্যবসায়িক সফলতাই নয়, বরং বলিউডে রোমান্টিক ছবির ধারা আবার ফিরিয়ে আনতে পারে।