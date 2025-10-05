‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি। আইএমডিবি
৩ দিনে ১৬০, মুক্তির পরই ঝড় তুলল ‘কানতারা’

দশেরার ছুটির শুরুতে মুক্তি পাওয়া ঋষভ শেঠির নতুন ছবি ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ এখন ভারতের বক্স অফিসে রাজত্ব করছে। মুক্তির মাত্র তিন দিনের মাথায় এই কন্নড় সিনেমা আয় করেছে ১৬২ কোটি রুপি, যা চলতি বছরের অন্যতম সেরা ওপেনিং হিসেবেই ধরা হচ্ছে।

তিন দিনে রেকর্ডভাঙা আয়
 গতকাল শনিবার পর্যন্ত (তৃতীয় দিন) ছবিটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে ১৬২ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি সংগ্রহ করেছে। বিশ্লেষণ সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দিনে ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ আয় করে ৬১ দশমিক ৮৫ কোটি রুপি, পরের দিন ৪৬ কোটি, আর তৃতীয় দিনে আরও ৫৫ কোটি রুপি। তিন দিনে এই অঙ্ক ছুঁয়েছে ১৫০ কোটির গণ্ডি।

মাত্র তিন দিনেই ছবিটি বছরের সর্বোচ্চ আয়কারী কন্নড় সিনেমা হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে, পেছনে ফেলেছে ‘সু ফ্রম সো’–এর আয় (৯২ কোটি রুপি)।

‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমায় ঋষভ শেঠি। আইএমডিবি

‘সিকান্দার’ ও ‘গেম চেঞ্জার’-কে টপকাল
ঋষভ শেঠির এই ছবি শুধু আঞ্চলিক সিনেমার মধ্যেই নয়; বরং পুরো ভারতে বড় বাজেটের চলচ্চিত্রগুলোকেও টেক্কা দিচ্ছে। শনিবারই এটি পেছনে ফেলেছে সালমান খানের ‘সিকান্দার’ (১১০ কোটি রুপি) ও রামচরণের ‘গেম চেঞ্জার’ (১৩১ কোটি রুপি)-কে। এ অর্জনের সঙ্গে ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ এখন কন্নড় ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে মাত্র চতুর্থ সিনেমা, যা ১৫০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করল।

বিদেশেও সাড়া ফেলেছে ‘কানতারা’
শুধু ভারতেই নয়, বিদেশেও ছবিটির জনপ্রিয়তা ক্রমে বাড়ছে। মুক্তির প্রথম দুই দিনেই আন্তর্জাতিক বাজারে ছবিটি আয় করেছে ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২২ কোটি রুপি)। সপ্তাহান্তে এ আয় আরও বাড়বে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

সমালোচকদের প্রশংসায় ঋষভ শেঠি
ইন্ডিয়া টুডে তাদের রিভিউতে ছবিটির প্রশংসা করে লিখেছে, ‘ছবির প্রিকুয়েল অংশের ক্লাইম্যাক্স ও গুলিগা দৃশ্যগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো বহুবার দেখার মতো। অভিনয়ে ঋষভ একেবারে প্রকৃতির শক্তি, যেন চরিত্রের মধ্যে তিনি নিজেই এক রহস্যে রূপ নিয়েছেন। ছবির চিত্রায়ণ এতই আকর্ষণীয় ও গল্প এতই মুগ্ধকর, যে কেউ অবধারিতভাবে হারিয়ে যায় ঋষভের তৈরি করা সিনেমা দুনিয়া।’

ঋষভ শেঠির নতুন অধ্যায়
‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া, আর ঋষভ শেঠি যেন সে প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়ের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ সিনেমার পোস্টার। আইএমডিবি

এখনো ছবিটির প্রতি দর্শকের আগ্রহ কমার কোনো লক্ষণ নেই। সমালোচকদের মতে, যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে এটি শিগগিরই ২০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিতে পারে।

