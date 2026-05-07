৩ হাজার কোটি রুপি আয় করা ‘ধুরন্ধর ২’ ওটিটিতে মুক্তি পাবে কবে

বলিউডে কয়েক মাস ধরে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সিনেমাগুলোর একটি ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’। মুক্তির সাত সপ্তাহ পরও সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে। রণবীর সিং অভিনীত গুপ্তচরভিত্তিক এই অ্যাকশন থ্রিলার ইতিমধ্যেই একের পর এক বক্স অফিস রেকর্ড গড়েছে। ভারতীয় বক্স অফিসে এটি চলতি বছরের সবচেয়ে বড় বলিউড হিট, আর বিশ্বব্যাপী আয়ের দিক থেকেও অন্যতম সফল ভারতীয় সিনেমা।
তাই স্বাভাবিকভাবেই দর্শকদের এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—ওটিটিতে কবে আসছে ‘ধুরন্ধর ২’? যদিও নির্মাতারা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেননি, তবু একটি আদালত মামলার শুনানিতে সিনেমাটির স্ট্রিমিং পরিকল্পনা সামনে এসেছে।
সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে ‘ধুরন্ধর ২’-কে ঘিরে একটি কপিরাইট মামলা হয়। সিনেমাটির ক্লাইম্যাক্সে ব্যবহার করা হয়েছে জনপ্রিয় গান ‘তিরছি টোপিওয়ালে’-এর নতুন সংস্করণ। ‘রং দে লাল’ শিরোনামের এই রিমিক্স তৈরি করেছেন সংগীত পরিচালক শাশ্বত সচদেব। মূল গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯৮৯ সালের জনপ্রিয় সিনেমা ‘ত্রিদেব’-এ।
সেই ছবির পরিচালক ও প্রযোজক রাজীব রাই অভিযোগ করেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া গানটি ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। প্রথমে দিল্লি হাইকোর্ট উভয় পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পরামর্শ দেন। কিন্তু বুধবার আদালতে জানানো হয়, সেই মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়েছে।
শুনানিতে সুপার ক্যাসেটস, যাঁরা ‘ধুরন্ধর ২’-এর অডিও ও মিউজিক স্বত্বের মালিক, তাঁরা মামলাকারীর অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের বিরোধিতা করেন। অন্যদিকে ছবিটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান বি৬২ ফিল্মস আদালতকে জানায়, সিনেমাটি ইতিমধ্যেই প্রেক্ষাগৃহে চলছে এবং মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে এটি ওটিটিতে আসার সম্ভাবনা নেই।
এই তথ্য থেকেই মূলত ওটিটি মুক্তির সম্ভাব্য সময় নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, বলিউডে এখন বড় সিনেমাগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত ৮ থেকে ১০ সপ্তাহের থিয়েটার উইন্ডো রাখা হচ্ছে। ‘ধুরন্ধর ২’ ১৪ মে আট সপ্তাহ পূর্ণ করবে। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই সিনেমাটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে আসতে পারে।
প্রথম ‘ধুরন্ধর’ সিনেমাটিও একই পথ অনুসরণ করেছিল। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া সেই ছবি আট সপ্তাহ পর ওটিটিতে আসে। তবে প্রথম সিনেমাটি যেখানে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল, সিক্যুয়েলটি স্ট্রিম হবে জিওহটস্টার। তবে একই প্ল্যাটফর্ম চলমান ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিড ক্রিকেট বা আইপিএলও সম্প্রচার করছে। সে ক্ষেত্রে হয়তো আইপিপ্রল শেষ হওয়ার পর (ফাইনাল ৩১ মে) মুক্তি পেতে পারে।
আদিত্য ধরের এই গুপ্তচর থ্রিলারে রণবীর সিংকে দেখা গেছে করাচিতে মিশনে থাকা এক ভারতীয় গুপ্তচরের ভূমিকায়। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে জিও স্টুডিওস ও বি৬২ স্টুডিওস।
রণবীরের পাশাপাশি ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন প্রমুখ।
দুটি ‘ধুরন্ধর’ সিনেমা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আয় ছাড়িয়েছে ৩ হাজার ১০০ কোটি রুপি। ‘ধুরন্ধর ২’ ইতিমধ্যেই বলিউডের সর্বোচ্চ ওপেনিং, সর্বোচ্চ দেশীয় আয়সহ একাধিক রেকর্ড নিজের দখলে নিয়েছে। এটিই প্রথম হিন্দি সিনেমা, যা ভারতে ১০০০ কোটির বেশি নেট আয় করেছে। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৮০০ কোটি রুপির আয় নিয়ে এটি বর্তমানে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবিগুলোর একটি।
