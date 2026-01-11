৩৩–এ পা, মিথিলাকে কতটা চেনেন

আজ ভারতীয় অভিনেত্রী মিথিলা পালকারের জন্মদিন, ৩৩–এ পা দিলেন তিনি। জন্মদিন উপলক্ষে ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
১১ জানুয়ারি ৩৩ বছরে পা দিলেন মিথিলা। বলিউডের আড়ম্বরপূর্ণ জন্মদিনের পার্টির পরিবর্তে মিথিলার পছন্দ পারিবারিক আবহে জন্মদিন উদ্যাপন। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর ভালো খাবার—ঠিক যেমন তিনি চান, তেমনই কাটল তাঁর দিন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেএক সাক্ষাৎকারে মিথিলা বলেন, ‘আমি ঘরোয়া জন্মদিনই পছন্দ করি। বন্ধুরা বাসায় আসে, বাবা–মা ও পরিবার আসে, আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিই। কেক কেটে খাই, ভালো খাবার খাই। এটাই সব।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
যদিও উদ্যাপন কম, তবু এই বছরের জন্মদিন আলাদা। মিথিলার জন্মদিনের সপ্তাহেই তাঁর নতুন ছবি ‘হ্যাপি প্যাটেল: খতরনাক জাসুস’ মুক্তি পাচ্ছে। মিথিলা বলেন, ‘এই বছর উদ্যাপন দ্বিগুণ হচ্ছে, সিনেমার সহকর্মীরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে নতুন বছরে মিথিলা তাঁর ক্যারিয়ার নিয়ে সন্তুষ্ট। ছোটবেলায় অভিনেত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর এখন তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। ‘আমি অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলাম—এটাই স্বপ্ন ছিল, আর এখন সেই স্বপ্ন আমি প্রতিদিন বাঁচছি। এটা এখনো অদ্ভুত মনে হয়,’ বলেন তিনি। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
অনেক ভক্তের কাছে মিঠিলা সব সময়ই ‘লিটল থিংস’-এর কাব্য। মিথিলা নিজেও মনে করেন, এ চরিত্রটি তাঁর জন্য বিশেষ। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে এখন মিথিলা প্রস্তুতি নিচ্ছেন ‘হ্যাপি প্যাটেল: খতরনাক জাসুস’–এর জন্য, যা পরিচালনা করছেন বীর দাস। ছবিতে মিথিলার সঙ্গে অভিনয় করছেন বীর, মোনা সিং, শারিব হাসমি। বিশেষ উপস্থিতি থাকবে আমির খান ও ইমরান খানের। ছবিটি ১৬ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে মিথিলার কথা এলে তাঁর কোঁকড়া চুলের কথা আসবেই। এই চুলই তাঁকে আলাদা করে নজরে এনেছে বলে মনে করেন অভিনেত্রী নিজেই। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেবলিউডে এমনিতেই কোঁকড়া চুলের অভিনেত্রী হাতে গোনা। অনেক সময় চরিত্রের প্রয়োজনে চুল সোজা করা বা ছোট করে কাটার চাপও আসে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
এক সাক্ষাৎকারে মিথিলাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, চুলের ধরনের জন্য কখনো কোনো চরিত্র হারিয়েছেন কি না? উত্তরে তিনি জানান, এমনটা কখনোই হয়নি। বরং অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকেমিথিলা বলেন, ‘আমি যেসব পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছি, তাঁদের বেশির ভাগই আমার চুল সোজা করার ধারণাটার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এক অর্থে বলতে গেলে, এই কোঁকড়ানো চুলই আমাকে অনেক বেশি নজর কেড়েছে। আর তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।’ অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে