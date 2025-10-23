মালাইকা অরোরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে
বলিউড

‘পোশাক দিয়ে আমাকে বিচার করা হতো’

বিনোদন ডেস্ক

কয়েক দশক ধরে বলিউডে নিজের স্থান তৈরি করা মালাইকা অরোরা বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে। যদিও হিন্দি সিনেমার আইটেম গানে তাঁর উপস্থিতি এখনো রোমাঞ্চ তৈরি করে। যার সর্বশেষ প্রমাণ ‘থাম্মা’ সিনেমার ‘পয়জন বেবি’ গানটি। তবে কাজ যতই আলোচিত হোক, সম্পর্ক ও পোশাক নিয়ে বারবারই কটাক্ষের শিকার হয়েছেন তিনি। আজ ২৩ অক্টোবর মালাইকার জন্মদিন। এ উপলক্ষে হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকার অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য।

নিজের গল্পের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া
মালাইকা স্মরণ করেন, তাঁর জীবনের নানা মুহূর্তে তাঁকে বিচার করা হতো—কর্মক্ষেত্র, পোশাক, সম্পর্ক—সবকিছুর জন্য। তিনি বলেন, ‘মানুষ সব সময় বলে দিতে চায়, আপনার কী করা উচিত এবং কী হওয়া উচিত নয়। আমি আমার ক্যারিয়ার, পোশাক, সম্পর্ক—সবকিছুর জন্য সমালোচিত হই। কিন্তু যেদিন আমি নিজেকে বিচার করা বন্ধ করি, সেদিনই সত্যি মুক্তি অনুভব করি। আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি হলো আপনি নিজের জন্য যে গল্প লিখবেন।’

অভিনেতা ও প্রযোজক অর্জুন কাপুরের সঙ্গে শেষ প্রকাশ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে মালাইকা বলেন, ‘আমি সব সময় “ঠোঁটকাটা” বলে চিহ্নিত হয়েছি। এখন আমি সেটা আমার মুকুট হিসেবে গ্রহণ করি। যদি কারও আমাকে ভালো না লাগে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই, আমি আমার মতোই থাকতে চাই।’

কাজে জীবনের প্রতিফলন
মালাইকা বলেন, ‘ফ্যাশন, ফিটনেস বা যেকোনো সিদ্ধান্ত—আমি কখনো ফর্মুলা অনুসরণ করিনি। সত্যিকারের আত্মবিশ্বাস আসে, যখন আপনি পৃথিবীর জন্য পারফর্ম করা বন্ধ করে নিজের জন্য জীবন শুরু করেন।’ মালাইকা সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনের প্রচারে যুক্ত হয়েছেন, যার স্লোগান ‘অর্জন করুন’।

মালাইকা অরোরা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

মালাইকা জানান, ‘এটি শুধু একটি স্লোগান নয়, এটি আমার জীবনের বাস্তবতা। জীবনজুড়ে আমাকে লেবেল দেওয়া হয়েছে। মানুষের মতামত ও প্রত্যাশার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। পরে বুঝেছি, এসব পাত্তা না দিয়ে আমাকে নিজের মতো চলতে হবে। এভাবেই আমি যা অর্জন করার করতে পারব।’

সংশয়ের সঙ্গে লড়াই
মালাইকা সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, স্বাভাবিকভাবেই জীবনের নানা পর্যায়ে সংশয় তৈরি হয়। তিনি বলেন, ‘সংশয় আপনাকে জীবনভর বয়ে বেড়াতে হবে। কারণ, এটি কখনো পুরোপুরি চলে যায় না। এমন দিন আসে, যখন আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে শিখেছি, সেই মুহূর্তগুলোকে সমালোচনার বদলে সদয়ভাবে মোকাবিলা করতে। আত্মবিশ্বাস মানে কখনো সন্দেহ না থাকা নয়, এটি হলো তা থাকা সত্ত্বেও সচ্ছলভাবে এগিয়ে যাওয়া।’

‘পয়জন বেবি’ গানে মালাইকা। ভিডিও থেকে
