বলিউড

পাকিস্তান থেকে আসা এই নায়িকা ৩০ বছর বলিউডের রাজত্ব করেছেন

বিনোদন ডেস্ক

তাঁর জন্ম পাকিস্তানে। ঘটনাচক্রে আসেন ভারতে। এরপর শুধুই সাফল্যের গল্প। প্রায় তিন দশক ধরে হিন্দি ও পাঞ্জাবি সিনেমায় রাজত্ব করেছেন। তিনি আর কেউ নন নিশি কোহলি।
নিশি কোহলি ১৯৩৫ সালে পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। দেশভাগের পর পরিবারের সঙ্গে তিনি ভারতে আসেন। চলচ্চিত্রে ক্যারিয়ার শুরু হয় পার্শ্বচরিত্রে। কিন্তু ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রযোজক ও পরিচালকদের নিশিকে নিয়ে আলাদা চিন্তা করতে বাধ্য করে। জনপ্রিয়তা আর অভিনয়–দক্ষতায় তিনি হয়ে ওঠেন হিন্দি ও পাঞ্জাবি সিনেমার বড় তারকা। ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে তিনি ৬০টির বেশি হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন।

দারা সিংহের সঙ্গে জনপ্রিয় জুটি
নিশি কোহলির চলচ্চিত্রজীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ পাঞ্জাবি সিনেমায় হলেও হিন্দি চলচ্চিত্রে তাঁর দারুণ সাফল্য এসেছে দারা সিংহের সঙ্গে জুটিতে। তাঁরা একসঙ্গে অভিনয় করেছেন ‘হারকিউলিস’, ‘একথা আলিবাবা’, ‘ডুল্লা ভট্টি’ ও ‘বাদশাহ’-তে। হিন্দি সিনেমায় তাঁর হিট চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘লুটেরা’, ‘ফাগুনি’, ‘ওয়াল্লা ক্যায়া বাত হ্যায়’ ইত্যাদি।

নিশি কোহলি। আইএমডিবি

রাজকুমার কোহলির সঙ্গে বিয়ে
অভিনয়ের সঙ্গে নিশির ব্যক্তিগত জীবনও ছিল আলোচনায়। তিনি পরিচালক-প্রযোজক রাজকুমার কোহলিকে বিয়ে করেন। তাঁদের প্রথম দেখা হয় সিনেমার শুটিংয়ে। সেখান থেকেই প্রেম ও পরে পরিণতি।

নতুন জীবন
বিয়ের পর নিশি কোহলি চলচ্চিত্রের জগৎ থেকে সরে আসেন। পরিবারেই সময় দেন। এ সময়ে তাঁর কাছে অনেক প্রস্তাব এলেও সিনেমা থেকে সচেতনভাবেই দূরে থেকেছেন। স্বামী রাজকুমার কোহলির মৃত্যুর বর্তমানে তিনি ছেলে আরমান কোহলি ও গোগি কোহলির সঙ্গে থাকেন।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম

