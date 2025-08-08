কপিলের রেস্তোরাঁয় বন্দুকধারীদের হামলা, সালমানের সঙ্গে কাজ করলেই হত্যার হুমকি

এক মাসের ব্যবধানে ভারতীয় অভিনেতা কপিল শর্মার কানাডার রেস্তোরাঁয় আবারও হামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে সারে শহরে কপিলের রেস্তোরাঁ কপ'স ক্যাফেতে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা গুলি চালায়। রেস্তোরাঁটির দিকে প্রায় ২৫টি গুলি চালানো হয়, যার মধ্যে অন্তত ছয়টি গুলি দেয়াল ও জানালায় লাগে। তবে কেউ আহত হননি। এক অডিও বার্তায় হামলার দ্বায় স্বীকার করেছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাং। সালমান খানের সঙ্গে কপিলের ঘনিষ্টতার কারণেই এ হামলা চালানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে সে অডিও বার্তা সম্পর্কে জানানো যায়, নেটফ্লিক্সের শোতে সালমান খানকে আমন্ত্রণ জানানোর কারণেই দ্বিতীয়বার এ হামলা চালানো হয়েছে। ২১ জুন নেটফ্লিক্সের ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’–এর তৃতীয় সিজনের প্রথম পর্বে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন সালমান খান।
অডিও ক্লিপে আরও বলা হয়, সালমানের সঙ্গে যাঁরাই কাজ করবেন, তাঁদেরই হত্যা করা হবে। নতুন–পুরোনো অভিনেতা থেকে নির্মাতা, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।
এদিকে লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ গোল্ডি ব্রারের সহযোগী গোল্ডি ঢিল্লন এ হামলার দায় স্বীকার করেছেন। ভারতীয় গোয়েন্দারা পোস্টটির সত্যতা যাচাই করছে। পোস্টে বলা হয়, গ্যাং সদস্যরা কপিলকে ফোন করেছিলেন, কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় তাঁদের ‘অ্যাকশন’ নিতে হয়েছে। সেখানে আরও হুমকি দেওয়া হয়েছে যে গ্যাংয়ের পরবর্তী অভিযান হবে মুম্বাইয়ে।
এর আগে ১০ জুলাই একই রেস্তোরাঁয় গুলি চালান এক বন্দুকধারী, যিনি বডি-ক্যামেরা পরে ঘটনাটি ভিডিও করেন। জার্মানভিত্তিক বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) এর সদস্য হারজিত সিং লাড্ডি সেই হামলার দায় স্বীকার করেছিল।