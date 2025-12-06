১৫ দিনে ৯ লাখ অনুসারী হারালেন অনুপম, নেপথ্যে কী

মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে ৯ লাখ অনুসারী হারিয়েছেন বলিউড অভিনেতা অনুপম খের। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) তাঁর অনুসারীসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে গেছে। অভিনেতা নিজেই তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করে এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করেন। বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্কের মালিকানাধীন এক্সে তাঁর উদ্দেশে একটি পোস্টও দিয়েছেন অনুপম। তিনি নিজের পোস্টে ইলন মাস্ককেও ট্যাগ করেন।
পোস্টটি অভিযোগ নয়, বরং পর্যবেক্ষণ বলে উল্লেখ করে অনুপম খের জিজ্ঞাসা করেন, মাস্ক বা তাঁর দলের কেউ কি জানেন যে প্রযুক্তিজগতে কী ঘটছে, কারণ এত বিপুলসংখ্যক অনুসারীর হঠাৎ চলে যাওয়া তাঁকে বিভ্রান্ত করেছে।
গত বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে অনুপম খের একটি পোস্ট দেন। এই পোস্টে তিনি লেখেন, ‘প্রিয় মি. ইলন মাস্ক, গত ১৫ দিনে আমি ৯ লাখের বেশি অনুসারী হারিয়েছি! আপনি কি কারণটি জানেন? অথবা আপনার দলের কেউ? যাহোক, এটি একটি পর্যবেক্ষণ, অভিযোগ নয়! এখনো।’
অনুপম খেরের এ পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে তাঁদের মতামত জানান। একজন ব্যবহারকারী অনুমান করেছেন, এক্সে যেসব অ্যাকাউন্ট সচল নয় বা বট অ্যাকাউন্ট, তা তারা সরিয়ে দিচ্ছে। এ কারণে এমনটি হতে পারে।
অন্য এক ব্যবহারকারী বলেছেন, এই অ্যাকাউন্টগুলো কেউ হয়তো ডিঅ্যাকটিভেট (নিষ্ক্রিয়) করেছেন বা ব্যবহারকারীরা তাঁদের অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছেন।
ইলন মাস্ক এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
তবে এত মন্তব্যের ভিড়ে নজর কেড়েছে এক্সের এআই চ্যাটবট গ্রোকের মন্তব্য। একজন ব্যবহারকারী গ্রোককে হঠাৎ এই বিপুলসংখ্যক অনুসারী কমে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে গ্রোক জানায়, এক্স তাঁদের প্ল্যাটফর্মের গ্রহণযোগ্যতা ও সত্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে ফেক অ্যাকাউন্ট, বট ও নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টগুলোকে তারা সরিয়ে ফেলছে। যেসব অ্যাকাউন্টে ক্রিপ্টো স্ক্যাম, স্প্যাম, অটোমেটেড কনটেন্ট ও ভুয়া নাম রয়েছে, যা এক্সের নিয়ম মানে না, সেসব অ্যাকাউন্টই মুছে ফেলা হচ্ছে।
গ্রোক আরও জানায়, এই পরিবর্তনের ফলে আরও অনেক ব্যক্তির অনুসারীর সংখ্যা কমেছে। যার মধ্যে রয়েছেন রিয়ানা, টেইলর সুইফট, জাস্টিন বিবার, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো হাইপ্রোফাইল তারকারা। তাঁরাও বিপুলসংখ্যক অনুসারী হারিয়েছেন। গ্রোক উল্লেখ করে, জাস্টিন বিবার ২ কোটি অনুসারী হারিয়েছেন, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো হারিয়েছেন ৯ কোটি। অনুপম খেরের অনুসারী হারানোর কারণ মোটেও ব্যক্তিগত কোনো কারণ নয়। এটি এক্সের এই অভিযানেরই অংশ!
নিউজ১৮–এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুসারে, অনেক আন্তর্জাতিক তারকা অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক অনুসারী হারিয়েছেন। তা কয়েক হাজার থেকে শুরু করে কয়েক কোটি পর্যন্ত। যেমন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় গায়িকা টেইলর সুইফটের অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লাখ কমেছে। কিম কার্ডাশিয়ান ৬৪ লাখ অনুসারী হারিয়েছেন। তা ছাড়া কেটি পেরির তালিকা থেকে ৩০ থেকে ৫০ লাখ অনুসারী কমেছে।
ইলন মাস্কের অ্যান্টিস্প্যাম প্রচারণার একটি অংশ এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান। এই স্প্যাম ক্র্যাকডাউন ক্যাম্পেইনের কথা তিনি ২০২৪ সালের এপ্রিলে ঘোষণা দেন।
সিনেমার অনুপম
৭০ বছর বয়সেই অনুপম এই সময়ের ব্যস্ততম অভিনেতাদের একজন। হিন্দি, ইংরেজি সিনেমা ও ওয়েব সিরিজের নিয়মিত মুখ তিনি। সবশেষ চলতি বছর বিশ্বজিৎ সরকারের ‘কানু’ সিনেমায় দেখা গেছে তাঁকে। এখন পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ক্যারিয়ারে অনেক ওঠানামাও দেখেছেন। কিন্তু আজও অভিনয় ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না তিনি। আবার এমনও দেখা গেছে, এই বয়সে ফিটনেসের জন্যও আলোচনা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুপম খেরের জিমের ছবি দেখলে তাক লেগে যায়।
একেবারেই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা মানুষ অনুপম খের। বাবা ছিলেন বন বিভাগের সাধারণ এক কেরানি। অনুপম খের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজে নিজেই জীবনসংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সময়। তিনি নিজেই গত বছর হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘দারিদ্র্য আমাদের সবচেয়ে সস্তা বিলাসিতা। আমার বাবা খুব আশাবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় কখনো ৬০-এর মধ্যে ৫৯ পেলেও বাবা বলে গিয়েছেন, পরেরবার যেন আরও ভালো হয়। আর এটাই আমাকে অদম্য সাহস জোগায় জীবনের ব্যর্থতার সময়।’
সাক্ষাৎকারে নিজের কঠিন দিনগুলোর কথাও স্মরণ করেন অভিনেতা। অনুপমের ভাষ্যে, ‘আমি আমার সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হতে চাই। আমি আমার ব্যর্থতা এবং আমার খারাপ অভিজ্ঞতা থেকে শিখি। কিন্তু আমি সেগুলো মনে রাখি না। জীবনে অপেক্ষা করার মতো অনেক কিছুই আছে। আমি অনেক ভাগ্যবান। ১৯৮১ সালে আমি ৩৭ টাকা দিয়ে মুম্বাই এসেছিলাম। নিজের জীবন নিয়ে সত্যিই আমি খুব খুশি।’
বর্তমানে এই অভিনেতার সম্পদের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা। সিনেমাপ্রতি পারিশ্রমিক নেন ৩ থেকে ৪ কোটি রুপি।
টাইমস অব ইন্ডিয়া, এনডিটিভি অবলম্বেন