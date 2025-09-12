আতঙ্কে ট্রেন থেকে লাফ, গুরুতর আহত অভিনেত্রী কারিশমা

ভারতের হিন্দি সিনেমা ও সিরিয়ালের পরিচিত মুখ অভিনেত্রী কারিশমা শর্মা এক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন। মুম্বাইয়ের লোকান ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে তিনি পড়ে গিয়ে মাথা ও পিঠে আঘাত পেয়েছেন। বর্তমানে মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই অভিনেত্রী নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্ঘটনার খবর জানিয়েছেন।
গত বুধবার শুটিংয়ের জন্য চার্চগেট যাচ্ছিলেন কারিশমা। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে তিনি লিখেছেন, ‘আমি সেদিন শাড়ি পরেছিলাম। লোকাল ট্রেনে উঠতেই ট্রেন দ্রুত গতি পায়। তখন বুঝতে পারি, আমার বন্ধুরা উঠতে পারেনি। আতঙ্কে আমি লাফ দিই, কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না পেরে পিঠের ওপর পড়ি এবং মাথায় আঘাত পাই।’
কারিশমা জানান, তাঁর মাথা ফুলে গেছে, পিঠে আঘাত লেগেছে এবং শরীরজুড়ে চোটের চিহ্ন রয়েছে। চিকিৎসকেরা এমআরআই করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং আপাতত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ভক্তদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, ‘আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের ভালোবাসা আমার কাছে অনেক বড়।’
অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিয়াশা পলও দুর্ঘটনার খবর শেয়ার করেছেন। হাসপাতালে স্যালাইন নেওয়া অবস্থায় করিশমার একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘বিশ্বাস করতে পারছি না। ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়ার পর কিছুই মনে নেই ওর। আমরা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। চিকিৎসকেরা এখনো সবকিছু পরীক্ষা করছেন।’ তিনি আরও পুরোনো একটি ভিডিও শেয়ার করেন, যেখানে দুর্ঘটনার ঠিক আগেই শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কারিশমা।
চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন—দুই মাধ্যমেই কাজ করেছেন কারিশমা। তাঁকে দর্শক দেখেছেন ‘পেয়ার কা পঞ্চনামা ২’, ‘উজড়া চমন’, ‘এক ভিলেন রিটার্নস’, ‘হোটেল মিলান’, ‘ফাস্টে ফসাতে’ প্রভৃতি ছবিতে। ওটিটিতে তিনি অভিনয় করেছেন ‘রাগিনী এমএমএস: রিটার্নস’, ‘ফিক্সার’সহ আরও কয়েকটি সিরিজে। টেলিভিশনে করেছেন ‘পবিত্র রিশতা’, ‘ইয়ে হ্যায় মহব্বতেঁ’, ‘সিলসিলা পেয়ার কা’সহ নানা জনপ্রিয় ধারাবাহিকে।
কারিশমার দুর্ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ভক্ত ও সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।