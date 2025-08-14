‘ভৌরি’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
‘ভৌরি’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
বলিউড

অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে ইউটিউব মাতাল সেই ফ্লপ সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক

হলে মুক্তির পর সেভাবে পাত্তা পায়নি। কিন্তু সেই সিনেমাই ইউটিউবে আসার পর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন দর্শক। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, অন্তরঙ্গ দৃশ্য থাকার কারণেই সিনেমাটি ইউটিউবে এতটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরিণত হয়েছে ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি দেখা সিনেমার একটিতে।  

২০১৬ সালে মুক্তি পায় ‘ভৌরি’। প্রথমে প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি খুব বেশি আলোড়ন তুলতে পারেনি। বরং একাধিক অন্তরঙ্গ দৃশ্য অনেক নারী দর্শকের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছবিটি ইউটিউবে মুক্তি পাওয়ার পর চিত্র বদলে যায়। সাহসী দৃশ্য আর শক্তিশালী অভিনয়ের মিশেলে এটি দ্রুতই দর্শকের মন কাড়ে।

‘ভৌরি’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

জসবীর ভাটির পরিচালনায়, জগৎ ভূষণ সিং ও মঞ্জীত মাহিপালের লেখা এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে ২৩ বছরের এক তরুণী—ভৌরি। তার বিয়ে হয় ৪৫ বছর বয়সী অসুস্থ এক ব্যক্তির সঙ্গে। কিন্তু তার সৌন্দর্য হয়ে ওঠে গ্রামের অনেক পুরুষের আকর্ষণের কেন্দ্র। স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে গ্রামপ্রধানের কুদৃষ্টি পড়ে তার ওপর।

সিনেমাটি নারীর প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বার্তা দিতে চাইলেও আলোচনায় আসে মূলত সাহসী দৃশ্যের জন্যই।

Also read:বলিউডে অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং হয় কীভাবে

ভৌরি চরিত্রে মাশা পাউরের অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রঘুবীর যাদব, শক্তি কাপুর, আদিত্য পাঞ্চোলি, কুনিকা, মোহন জোশি ও বিক্রান্ত রাই। সমালোচকেরা সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফি ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের বাস্তবচিত্রের প্রশংসা করলেও প্রেক্ষাগৃহে সাফল্য আসেনি।

‘ভৌরি’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

থিয়েটারে ব্যর্থ হলেও ইউটিউবেই যেন সিনেমাটির পুনর্জন্ম হয়েছে। মুক্তির ৯ বছর পরও এর ভিউ বাড়ছেই। সাহসী কনটেন্ট ও বাস্তবধর্মী গল্পের মিশ্রণ ছবিটিকে আজও আলোচনায় রাখছে।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়াডটকম

আরও পড়ুন