চুম্বন–বিতর্ক, দুঃখ নিয়ে দেশ ছাড়েন মল্লিকা

মল্লিকা শেরাওয়াত এখন লস অ্যাঞ্জেলেসে থাকেন। একসময়ে হিন্দি সিনেমার নিয়মিত অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। তবে তিনি একসময় বুলিং ও হয়রানির মুখে পড়েছিলেন। শুধু পর্দায় চুমু খাওয়ার কারণে তাঁকে বলা হতো তিনি ‘নৈতিকতাহীন’। সেই দুঃখে দেশ ছাড়েন তিনি। গতকাল ২৪ অক্টোবর ছিল এ অভিনেত্রীর জন্মদিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গতকাল থেকে আলোচনায় এ তারকা। এ উপলক্ষে ভারতীয় দৈনিক জাগরণ অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক মল্লিকা সম্পর্কে কিছু জানা-অজানা তথ্য।
শুরুর গল্প
মল্লিকা প্রথমে অভিনয় শুরু করেন টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়ে। শাহরুখ খানের সঙ্গে ও অমিতাভ বচ্চনের বিজ্ঞাপনে দেখা যায় তাঁকে। এরপর তিনি সিনেমায় আসেন ‘খোয়াইশ’ ও ‘মার্ডার’-এ অভিনয়ের পর দ্রুতই ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
হরিয়ানার এক ছোট্ট গ্রামের ঐতিহ্যবাহী জাট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন মল্লিকা। তাঁর পরিবার সিনেমায় যোগ দেওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানায়। তারা তাঁর সাহসী লুক ও পেশাগত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। তাই তাঁকে একাই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। মুম্বাইয়ে আসার পর ধীরে ধীরে বলিউডে নিজের অবস্থান তৈরি করতে থাকেন তিনি।
হয়রানির শিকার
ক্যারিয়ারে বরাবর সাহসী চরিত্রে অভিনয় করেছেন মল্লিকা। তাঁর দাবি, পুরুষদের কখনো তাঁর প্রতি সমস্যা ছিল না। বলিউড বাবলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘মিডিয়ার একাংশ আমাকে খুব বুলিং করেছে, হয়রানি করেছে। আর এটা আমাকে সত্যিই কষ্ট দিত…এবং বেশির ভাগই ছিল নারী। পুরুষদের কখনোই আমার প্রতি সমস্যা ছিল না। পুরুষেরা সব সময় আমাকে সমর্থন করেছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি বুঝতে পারতাম না, নারীরা কেন আমার বিরুদ্ধে, এত খারাপ আচরণ কেন? তখনই আমি দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য। কারণ, একটু বিরতি দরকার ছিল। তবে এখন তারা আমাকে অনেক বেশি গ্রহণ করছে, ভালোবাসছে—যা আমি ভীষণ উপভোগ করছি।’
মল্লিকার দুঃখ
ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমাকে নিয়ে অনেক অভিযোগ, বিচার-সমালোচনা ছিল। তুমি যদি ছোট স্কার্ট পরো, পর্দায় চুমু খাও—তাহলে তুমি নাকি “নৈতিকতাহীন নারী”। এটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘অনেক সিনেমা থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, অনেক নায়ক আমার একান্ত সঙ্গ চেয়েছে। তারা বলত, “পর্দায় যখন করতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে করতে সমস্যা কোথায়?”। এ কারণেই আমি বহু প্রজেক্ট হারিয়েছি।’
মল্লিকা এখন
অভিনয়জীবনের পাশাপাশি তিনি জনপ্রিয় মার্কিন টক শো ‘জিমি কিমেল লাইভ’ ও ‘দ্য এলেন ডিজেনারেস শো’তেও অতিথি হয়ে গেছেন। তিনি নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের দিনযাপনের ছবি শেয়ার করেন। নানা সমালোচনা, সাফল্য-ব্যর্থতা, ব্যক্তিগত লড়াই—সবকিছুর মধ্যেই তিনি নিজের মতো করে আছেন অভিনেত্রী। দীর্ঘ বিরতির পর রাজকুমার রাও ও তৃপ্তি দিমরি অভিনীত ‘ভিকি বিদ্যা কা ওহ ওয়ালা ভিডিও’ (২০২৪) ছবির মাধ্যমে আবারও চলচ্চিত্রে ফিরেছেন তিনি।