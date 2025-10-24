শাহরুখ খানের বোন আড়ালে কেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন

শাহরুখ খানের বোন আড়ালে কেন, পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন
গৌরী খান, আরিয়ান খান ও সুহানা খানকে নিয়ে আলোচনার শেষ নেই। তবে শাহরুখ খানের বড় বোন শেহনাজ লালারুখ খানকে নিয়ে কম চর্চা হয়। তাঁকে জনসমক্ষেও খুব একটা দেখা যায় না কেন? হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা অবলম্বনে জেনে নেওয়া যাক।
বিনোদন ডেস্ক
দীর্ঘদিন ধরে বিষণ্নতায় ভুগছেন শেহনাজ। ফলে জনসমক্ষে কম দেখা যায় তাঁকে। তবে খান পরিবারের পার্টিতে দেখা যায় শেহনাজকে
বাবা মীর তাজ মোহাম্মদকে হারানোর শোকে ভেঙে পড়েছিলেন শেহনাজ। বাবাকে হারানোর ধাক্কাটা সামলাতে পারেননি। এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খান বলেছিলেন, ‘মনে পড়ে, আমার বোন সোজা দাঁড়িয়ে আছে। বাবার মরদেহ দেখে সে শুধু তাকিয়েই রইল; না কাঁদছে, না কিছু বলছে। তারপর মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে।’
শাহরুখ খান বলেন, ‘সুইজাল্যান্ডে “দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে” ছবির কাজ চলাকালে শেহনাজ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই সময় তাঁকে হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। ডাক্তার এটাও বলেছিলেন, তিনি হয়তো আর বাঁচবেন না।’তখন বোনকে চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যান্ডে নিয়েছিলেন শাহরুখ খান। শারীরিকভাবে সেরে উঠলেও মা–বাবাকে হারানোর যন্ত্রণা ভুলতে পারেননি শেহনাজ