বলিউডের নতুন মুখ আয়েশা খান সম্প্রতি নিজের জীবনের এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অতীতে ধর্ষণচেষ্টার শিকার হয়েছিলেন এবং এখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত ধর্ষণের হুমকি পান।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এই অভিনেত্রী। তিনি বলেন, অনলাইনে তাঁকে প্রায় প্রতিদিনই যৌন হয়রানির মুখে পড়তে হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রতিদিন হুমকি
রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস ১৭’–এ অংশ নেওয়ার পর আলোচনায় আসেন আয়েশা খান। পরে ‘ধুরন্ধর’ ছবির ‘শরারত’ গানে উপস্থিত হয়ে নতুন করে জনপ্রিয়তা পান তিনি। কিন্তু এই জনপ্রিয়তার সঙ্গেই এসেছে নানা নেতিবাচক অভিজ্ঞতা। এক সাক্ষাৎকারে আয়েশা বলেন, সামাজিক মাধ্যমে তাঁর পোশাক বা ছবিকে কেন্দ্র করে অনেকেই অশালীন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘ইনস্টাগ্রামে আমাকে প্রায় প্রতিদিনই শরীর নিয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করা হয়। আমি যদি সাধারণ একটি টপ পরি, তাতেও সমস্যা। স্কার্ট পরলেও সমস্যা। এমনকি কোনো ছবি পোস্ট করার আগেও ভাবতে হয়—কেউ সেটাকে কীভাবে ব্যবহার করবে।’
এই পরিস্থিতিকে আয়েশা খান খুবই দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, একজন নারীর নিজের পছন্দমতো পোশাক পরা বা ছবি পোস্ট করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।
ধর্ষণের হুমকি পেয়েছেন বহুবার
সাক্ষাৎকারে আয়েশা আরও জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁকে বহুবার ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘প্রতিদিনই এমন বার্তা পাই। চাইলে এখনই ফোন খুলে দেখাতে পারি।’ তিনি বলেন, এ ধরনের মন্তব্য তাঁকে আতঙ্কিত করে। কারণ, এগুলো কোনো কল্পিত চরিত্র নয়, বাস্তব মানুষের কাছ থেকেই আসে।
অতীতের ভয়ংকর স্মৃতি
আয়েশা খান জানান, তাঁর জীবনে একবার ধর্ষণচেষ্টার ঘটনাও ঘটেছিল। সেই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে তিনি খুবই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, সেই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে গভীর মানসিক ক্ষত তৈরি করেছে। কখনো কখনো কোনো মন্তব্য বা ঘটনা সেই স্মৃতিকে আবার মনে করিয়ে দেয়।
শুটিং সেটেও হয়রানির অভিজ্ঞতা
শুধু অনলাইনে নয়, বাস্তব জীবনেও একবার হয়রানির মুখে পড়েছিলেন এই অভিনেত্রী। এক চলচ্চিত্রের শুটিং চলাকালে একজন স্পটবয়ের কাছ থেকে অশোভন আচরণের শিকার হন তিনি। আয়েশা জানান, একদিন হঠাৎ ইনস্টাগ্রামে একটি বার্তা দেখতে পান। অনেক দিন ধরেই ওই ব্যক্তি তাঁকে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন। পরে বুঝতে পারেন, সেটি শুটিং সেটেরই এক স্পটবয়।
ঘটনাটি জানার পর আয়েশা তাঁর বাবাকে বিষয়টি জানান এবং প্রযোজনা দলের কাছেও অভিযোগ করেন। পরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী হিসেবে সংগ্রাম
বলিউডে নতুন হলেও ইতিমধ্যে বেশ পরিচিতি পেয়েছেন আয়েশা খান। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো দেখিয়ে দেয়, খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখিও হতে হয় অভিনেত্রীদের। আয়েশা বলেন, একজন নারী হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বাস্তব জীবনে যে ধরনের মন্তব্য বা হুমকির মুখে পড়তে হয়, তা অনেক সময় ভীতিকর হয়ে ওঠে। তবু তিনি আশা করেন, ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি বদলাবে এবং নারীরা আরও নিরাপদ পরিবেশে কাজ করতে পারবেন।
