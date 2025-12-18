প্রথম সিনেমার দৃশ্যে রাধিকা আপ্তে। আইএমডবি
প্রথম সিনেমার দৃশ্যে রাধিকা আপ্তে। আইএমডবি
বলিউড

প্রথম ছবিতেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা

বিনোদন ডেস্ক

বলিউডের ঝলমলে ও চাকচিক্যময় দুনিয়ায় সাধারণত তারকাদের নিখুঁত জীবনই সামনে আসে। কিন্তু পর্দার আড়ালে থাকা সংগ্রাম আর কঠিন বাস্তবতার কথা খুব কমই আলোচনায় আসে। এমনই এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী রাধিকা আপ্তে।

চলচ্চিত্র, ওয়েব সিরিজ ও আন্তর্জাতিক প্রকল্প—সবখানেই নিজের অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখে ভারতীয় সিনেমায় আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন রাধিকা। কিন্তু এই সাফল্যের পথ মোটেও সহজ ছিল না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার শুরুর দিকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন ও জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁর প্রথম ছবির স্মৃতি আজও তাঁকে কষ্ট দেয়।

‘আমাকে থাকার জায়গা দেয়নি, পারিশ্রমিকও দেয়নি’
সাক্ষাৎকারে রাধিকা আপ্তে অভিনয়জীবনের শুরুর দিনগুলোর নানা সমস্যার কথা খোলাখুলি বলেন।

তিনি বলেন, ‘ওই ভয়ংকর প্রযোজকেরা আমাকে থাকার জায়গা দেয়নি, এমনকি পারিশ্রমিকও দেয়নি। যখন আমি আর আমার মা তাদের কাছে চুক্তিপত্রে সই করার কথা বলি, তখন তারা বলে, “আরে, উর্মিলা মাতন্ডকরও তো চুক্তিতে সই করেননি।” তিনি আদৌ সই করেছিলেন কি না, আমি জানি না; কিন্তু আমাদের সঙ্গে আচরণটা ছিল খুবই খারাপ।’

রাধিকা আপ্তে। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

রাধিকা আরও জানান, প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা যতই তিক্ত হোক না কেন, পরিচালক মহেশ মাঞ্জরেকরের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট।

‘মহেশ মাঞ্জরেকর দারুণ মানুষ। আসলে সেই কারণেই আমি আমার প্রথম ছবিটা ভুলে যেতে চাই। কারণ, প্রযোজনা ছিল ভয়ংকর! আর আমি সেটা প্রকাশ্যেই বলি,’ সরাসরি বলেন রাধিকা।

কীভাবে পেলেন প্রথম ছবির সুযোগ
প্রথম ছবিতে সহশিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করা রাধিকা জানান, থিয়েটার থেকেই তাঁর অভিনয়ের যাত্রা শুরু।

সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি তখন “ব্রেন সার্জন” নামে একটি নাটকে অভিনয় করছিলাম। নাটকটি বেশ ভালো ছিল এবং রাজ্যস্তরের একটি প্রতিযোগিতায় আমরা পুরস্কারও পাই। সেই প্রতিযোগিতার বিচারকদের একজন ছিলেন মহেশ মাঞ্জরেকর। নাটক শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে ডেকে বলেন,“আমি তোমাকে কাস্ট করতে চাই।”এভাবেই হঠাৎ সুযোগ আসে।’

রাধিকা আপ্তে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

তবে সেই সুযোগের পরপরই তিনি নিয়মিতভাবে সিনেমায় কাজ শুরু করেননি বলেও জানান রাধিকা। তাঁর ভাষ্যে, ‘এরপর দীর্ঘ সময় আমি কোনো ছবিই করিনি। কলেজ শেষ করি, তারপর অনেক দিন পর আবার সিনেমায় ফিরি। তাই ওই ছবিটাকে আমি আমার অভিনীত ছবির তালিকায় খুব একটা ধরিই না। কিন্তু হ্যাঁ, দেখতে গেলে তো প্রায় দুই দশক হয়ে গেল।’

Also read:এমন পৃথিবীতে সন্তানকে বড় করতে চাই না: রাধিকা আপ্তে

রাধিকার প্রথম সিনেমা কোনটি
রাধিকা আপ্তে জানান, তাঁর অভিষেক ছবি ‘বাহ! লাইফ হো তো অ্যাইসি!’। ছবিটিতে তাঁর সহশিল্পী ছিলেন শহীদ কাপুর, সঞ্জয় দত্ত, অমৃতা রাও ও আরশাদ ওয়ার্সি।
অভিনেত্রীর কথায়, দুর্বল প্রযোজনা ব্যবস্থাপনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ছবির সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই এই অধ্যায়টি তাঁর জীবনে এমন এক স্মৃতি, যা তিনি মনে করতে চান না।

রাধিকা আপ্তে। অভিনেত্রীর ইনস্টাগাম থেকে

‘সালি মোহাব্বতে’ বর্তমান সাফল্য
বর্তমানে রাধিকা আপ্তে আলোচনায় রয়েছেন তাঁর নতুন ছবি ‘সালি মোহাব্বতের’ জন্য। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক থ্রিলার, যা গত ১২ ডিসেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জি-ফাইভে মুক্তি পেয়েছে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন তিসকা চোপড়া, এটি তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালনা। ‘সালি মোহাব্বত’ ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে

আরও পড়ুন