অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ে অস্বস্তিকর ঘটনা জানিয়েছিলেন এই বাঙালি অভিনেত্রী

অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ে অস্বস্তিকর ঘটনা জানিয়েছিলেন এই বাঙালি অভিনেত্রী
অভিনেত্রী হিসেবে প্রশংসা কুড়িয়েছেন, সাক্ষাৎকারেও সব অকপট বলে দেন—সব মিলিয়ে বরাবরই আলোচনায় থাকেন সায়নী গুপ্ত। আজ এই বাঙালি অভিনেত্রীর জন্মদিন। এ উপলক্ষে হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক অভিনেত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য—
১৯৮৫ সালের ৯ অক্টোবর কলকাতায় জন্ম নেন সায়নী। ভারতের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক শেষ করেন। ২০১২ সালে 'সেকেন্ড ম্যারেজ ডটকম' দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক। তবে 'ফ্যান', 'জলি এলএলবি ২', 'আর্টিকেল ১৫', 'মার্গারিটা উইথ আ স্ট্র' সিনেমায় অভিনয় করে সমালোচকদের নজর কাড়েন।
এ ছাড়া তিনি অভিনয় করেছেন 'ইনসাইড এজ', 'ফোর মোর শটস প্লিজ!', 'কল বি বে' ইত্যাদি সিরিজে। চলতি বছর একটি সাক্ষাৎকারের কারণে নতুন করে আলোচনায় আসেন সায়নী।
সেই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, একটি চুম্বন দৃশ্যের শুটিংয়ে কাট বলার পরও তাঁর সহ–অভিনেতা থামেননি।
সাক্ষাৎকারে সায়নী বলেন, 'আমি অন্তরঙ্গতা নিয়ে একটা বই লিখতে পারি। আমি ২০১৩ সালে "মার্গারিটা উইথ আ স্ট্র" সিনেমায় এমন একজনের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। ঘনিষ্ঠ দৃশ্যগুলো করা সবচেয়ে সহজ; কারণ, এটা পুরোটাই প্রযুক্তিগতভাবে করা হয়। তবে এটা বলার পরও অনেক লোক সুবিধা নেয়।' সাক্ষাৎকার সায়নী আরও বলেন, 'আমি নিজেও এমন পরিস্থিতিতে পড়েছি, যেখানে পরিচালক কাট বলার পরও এক অভিনেতা কিছুতেই চুমু খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত করছিলেন না। অনেক সময় ছোট ছোট ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্মভাবে অশালীন আচরণের মুখোমুখি হতে হয়।' চলতি বছর আরও বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পে দেখা যাবে সায়নীকে।