মাইনাস ১০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় শুটিং, আঘাত পেয়ে বিশ্রামে সালমান

‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ সিনেমার শুটিংয়ে আহত হয়েছেন সালমান খান। ভারতীয় গণমাধ্যম পিংকভিলা জানিয়েছে, অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত সিনেমাটির লাদাখের শিডিউলের শুটিংয়ে আহত হন সালমান।
সিনেমার একটি সূত্র পিংকভিলাকে জানিয়েছে, সালমান খান ও সিনেমার কলাকুশলীরা লাদাখে শূন্যের নিচে ১০ ডিগ্রির তাপমাত্রায় শুটিং করেছেন। শারীরিক আহত অবস্থা ও কম অক্সিজেন সত্ত্বেও সালমান নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েছেন।
লাদাখে ৪৫ দিন ধরে অ্যাকশন ও বিভিন্ন দৃশ্যের শুট হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ দিন শুটিংয়ে ছিলেন সালমান খান। শুটিংয়ের সময় আঘাত পান অভিনেতা। তবে চোট নিয়েই শুটিং শেষ করেন। এখন সালমান বিশ্রামে আছেন। তারপর মুম্বাই শিডিউলে ফিরবেন। শুটিংয়ের দ্বিতীয় পর্ব আগামী সপ্তাহে মুম্বাইয়ে শুরু হবে।
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’
ছবিটি ২০২০ সালের ভারত-চীন সেনাদের গালওয়ান সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে নির্মিত হচ্ছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে সালমান ভক্তদের জন্য ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এর একটি ফার্স্ট লুক প্রকাশ করেছিলেন মোশন পোস্টারের মাধ্যমে। পোস্টারটিতে দেখা গিয়েছিল রক্তাক্ত সালমানকে। রক্তচক্ষু নিয়ে স্থির তাকিয়ে তিনি। জানা গেছে, গালওয়ান ভ্যালি সংঘর্ষকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সিনেমাটিতে। ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।