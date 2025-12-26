বাজে অভিজ্ঞতা হয়েছিল মাধুরীর

বলিউডের ঝলমলে দুনিয়ায় তারকাদের নিখুঁত জীবনই সাধারণত আলোচনায় থাকে। কিন্তু এই আলোঝলমলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চাপ, সমালোচনা আর মানসিক লড়াই খুব কমই সামনে আসে। এমনই এক অভিজ্ঞতার কথা সম্প্রতি তুলে ধরেছেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় ও সফল অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিত। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তাঁকেও চেহারা নিয়ে নানা কটূক্তি ও অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্যের মুখে পড়তে হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি।
‘নাক ঠিক করার’ পরামর্শ পেয়েছিলেন মাধুরী
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে মাধুরী জানান, আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন তিনি অভিনয়ে নতুন, তখন তাঁর চেহারা নিয়ে নিয়মিত মন্তব্য শুনতে হতো। মাধুরীর কথায়, ‘আমি যখন একেবারে শুরু করেছিলাম, তখন অনেকেই বলত, “এটা করো, তোমার নাক কেমন, এটা এমন কেন, ওটা তেমন কেন।” আমি গিয়ে মাকে বলতাম, ওরা এসব বলছে। তখন মা বলতেন, “এ নিয়ে ভাবার দরকার নেই। একবার যদি তোমার কোনো ছবি হিট হয়, আজ যে বিষয়টা নিয়ে ওরা সমালোচনা করছে, সেটাকেই ওরা ভালোবাসবে।”’
মাধুরী স্বীকার করেন, সে সময় মায়ের কথাগুলো বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। তবে ‘তেজাব’ ছবির মুক্তির পর সবকিছুই বদলে যায়। ছবিটি তাঁকে রাতারাতি তারকাখ্যাতি এনে দেয়।
‘নিজেকে কোনো ছাঁচে ফেলার চেষ্টা কোরো না’
সাফল্যের পর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে বদলে গিয়েছিল, সে কথাও তুলে ধরেছেন মাধুরী। তিনি বলেন, ‘“তেজাব”-এর পর আর কেউ আমাকে চিকন হওয়া বা এমন-তেমন হওয়া নিয়ে কিছু বলেনি। মানুষ আমাকে যেমন আমি, সেভাবেই গ্রহণ করেছে। আজও আমি নতুন অভিনেত্রীদের বলি, নিজেকে কোনো ছাঁচে ফেলার চেষ্টা কোরো না। এমন ভাববে না যে নায়িকা মানে এমনই দেখতে হতে হবে। তুমি যদি আলাদা হও, সেটাই তোমার বিশেষত্ব। সেটাকেই নিজের শক্তি বানাও।’
ক্যারিয়ারের পরের দিকে ‘ডার্ক’ চরিত্রে অভিনয়
কাজের দিক থেকে মাধুরীকে সম্প্রতি দেখা গেছে নাগেশ কুকুনূর পরিচালিত ওয়েব সিরিজ ‘মিসেস দেশপান্ডে’-তে। এই সিরিজে তিনি একজন সিরিয়াল কিলারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিরিজটি বর্তমানে জিও হটস্টারে স্ট্রিমিং হচ্ছে।
ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে ভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞ বলেও জানান। মাধুরীর মতে, নতুন ধরনের চরিত্র তাঁকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে আরও আবিষ্কার করার সুযোগ দিচ্ছে।
চেহারা নিয়ে সমালোচনা থেকে শুরু করে নিজের শর্তে তারকাখ্যাতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন এই অভিনেত্রী।
