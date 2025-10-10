বিজয়ের বাড়ি বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি

দক্ষিণ ভারতে এখন আলোচনায় বিজয়। তবে অভিনেতা থালাপতি বিজয় নন; বরং রাজনীতিবিদ বিজয়। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক ইনিংস শুরুর আগেই নানা ঘটনায় আলোচনায় তিনি। কিছুদিন আগেই তাঁর জনসভায় পদদলিত হয়ে বহু মানুষ হতাহত হন। এ ঘটনায় বিরোধী শিবিরও ছেড়ে কথা বলেনি দক্ষিণি সুপারস্টারকে। এমন আবহেই গতকাল বৃহস্পতিবার দক্ষিণি তারকার বাড়িতে বোমাতঙ্ক। ই-মেইলে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পেলেন থালাপতি বিজয়। খবর দ্য হিন্দুর
হুমকিতে বোমা ফেলে নেতা-অভিনেতার নীলাঙ্কারাইয়ের বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার কথা উল্লেখ কথা রয়েছে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সেই বাড়িতেই বোমা রাখা আছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ‘বম্ব স্কোয়াড’। তবে গোটা বাংলোজুড়ে খানাতল্লাশি চালিয়েও কোনো বোমা পাওয়া যায়নি। পরে পুলিশ জানায়, এটা ছিল ভুয়া হুমকি। এ ঘটনা নিয়ে এখনো কোনো বক্তব্য দেননি বিজয়।
এদিকে বোমাতঙ্কের পরই তামিলাগা ভেত্রি কাজাগম দলনেতার নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিয়েছে তামিলনাড়ু পুলিশ। বাড়ির বাইরেও মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। যদিও বিজয় নতুন নন, সম্প্রতি দক্ষিণি সিনেইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা বোমা হুমকি পেয়েছিলেন। সেই তালিকায় নয়নতারা, তৃষার মতো অভিনেত্রীদের নামও রয়েছে।
নিজের সমাবেশে পদদলিত হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে) দলের প্রধান থালাপতি বিজয়।
অভিনেতা থেকে রাজনীতিক বনে যাওয়া বিজয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছিলেন, ‘আমার হৃদয় ভেঙে গেছে; আমি অসহনীয়, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমন যন্ত্রণা ও শোকে কাতর। কারুরে প্রাণ হারানো আমার প্রিয় ভাই-বোনদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীনদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’