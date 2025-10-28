রাশমিকা মান্দানা
দীপিকার পাশে রাশমিকা, বললেন...

বিনোদন ডেস্ক

দৈনিক আট কর্মঘণ্টা নিয়ে মতবিরোধরের জেরে দুই বড় বাজেটের দক্ষিণি সিনেমা ছেড়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। তাঁর এই মতের পক্ষে–বিপক্ষে কথা বলেছেন অনেক তারকাই। তবে নিজের নতুন ছবির প্রচারে দীপিকার পক্ষেই কথা বললেন রাশমিকা মান্দানা।  

‘দ্য গার্লফ্রেন্ড’ সিনেমার প্রচারে এক সাক্ষাৎকারে রাশমিকা জানান, তিনি অনেক সময়ই আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেছেন। কিন্তু এটা মোটেও ঠিক হয়নি। অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি অনেক বেশি কাজ করি, এটা মোটেও সুপারিশযোগ্য নয়। এটি কখনো করবেন না, যা আপনার জন্য আরামদায়ক, তাই করুন। ৮ ঘণ্টা বা ৯-১০ ঘণ্টার কাজের সময় ঠিক করুন। বিশ্বাস করুন, পরে এইটা আপনাকে বাঁচাবে। আমি সম্প্রতি কর্মঘণ্টা নিয়ে অনেক আলোচনা দেখেছি। আমার উপলব্ধি হলো, আপনার সঙ্গে যেটা যায়, সেটাই করুন।’  

রাশমিকা মান্দানা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

সাক্ষাৎকারে রাশমিকা আরও বলেন, ‘নিজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি থাকা অনেক ভালো। অফিসে যেমন ৯টা-৫টা, আমাদেরও সেটা হোক। কারণ, আমি এখন আমার পরিবারকে সময় দিতে চাই, ঘুম চাই, শরীরচর্চা করতে চাই, যাতে পরে অনুশোচনা না হয়।’
রাশমিকা জানান, তাঁর সঙ্গে একটি বড় টিম কাজ করে। এ জন্য অনেক সময় না চাইলেও হ্যাঁ বলতে হয়।  

রাশমিকা এমন সময় কর্মঘণ্টা ঠিক করে পরিবারকে সময় দেওয়ার কথা বললেন, যখন তাঁর সঙ্গে বিজয় দেবারকোন্ডার বাগ্‌দানের খবর শোনা যাচ্ছে। তবে সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে রাশমিকা কোনো মন্তব্য করেনি।

রাশমিকা মান্দানা। অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

চলতি বছর রাশমিকার জন্য দারুণ কাটছে। বছরের শুরুতে ‘ছাবা’ সিনেমাটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করে। গত সপ্তাহে দেওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পাওয়া ‘থামা’ও বেশ ভালো চলছে। এ পর্যন্ত বক্স অফিসে সিনেমাটির আয় ১০০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে।

